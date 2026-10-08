Paleta ibérica y cuatro botellas de vino: así es la cesta con la que el Puerto de Málaga felicitará la Navidad a sus trabajadores

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LO ESENCIAL Las claves La Autoridad Portuaria de Málaga licita por 34.219 euros, IVA incluido, las cestas navideñas para sus trabajadores, con un máximo estimado de 180 lotes. Cada lote incluirá dos kilos de paleta de cebo ibérica, embutidos, queso añejo, aceite de oliva virgen extra, dulces y cuatro botellas de vino. Los licitadores podrán mejorar la cesta sin elevar el coste, añadiendo paleta, turrones o más aceite de oliva virgen extra. La adjudicataria deberá entregar los lotes antes de las 09.00 horas del 10 de diciembre de 2026; los embutidos deberán caducar, como mínimo, en marzo de 2027.

La Autoridad Portuaria de Málaga se prepara para la Navidad. Y lo hace, como ya es habitual, poniendo en marcha la compra de las cestas con las que felicitará a sus trabajadores.

El contrato tiene un valor global de 34.219 euros, IVA incluido, y las empresas interesadas tienen de plazo hasta el próximo 22 de octubre para presentar sus ofertas.

El suministro contempla un máximo estimado de 180 lotes, aunque el número definitivo dependerá de las necesidades de la Autoridad Portuaria. El contrato tendrá una duración de un año y responde a las obligaciones recogidas en el convenio colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.

Y el contenido de la cesta está perfectamente definido en el pliego. Cada lote deberá incluir, entre otros productos, salchichón ibérico, dos tipos de chorizo ibérico y lomo, además de dos kilos de paleta de cebo ibérica loncheada y envasada al vacío.

A ello se sumarán dos cuñas de queso de oveja añejo de 250 gramos, una botella de un litro de aceite de oliva virgen extra, una caja de trufas de chocolate con leche de 240 gramos y cuatro botellas de vino.

En concreto, la cesta incluirá dos botellas de vino tinto reserva, con denominación de origen Ribera del Duero o Rioja, y otras dos botellas de vino blanco joven de Sierras de Málaga.

El apartado dulce lo completan tres variedades de turrón, todas ellas de calidad suprema: una tableta de Alicante, otra de Jijona y otra de chocolate, de 150 gramos cada una.

Las empresas podrán mejorar la cesta sin subir el precio

El concurso deja además margen a las empresas para hacer la cesta más generosa. Los licitadores podrán ofrecer mejoras sin coste adicional para la Autoridad Portuaria, que serán valoradas conforme a los criterios establecidos en el pliego.

En concreto, podrán aumentar el número de sobres de 200 gramos de paleta de cebo ibérica, añadir unidades de los turrones de 150 gramos o incrementar el volumen de aceite de oliva virgen extra.

Estas mejoras correrán íntegramente a cargo de la empresa adjudicataria y no supondrán un aumento del precio del contrato.

Cada cesta deberá entregarse en uno o dos bultos, dentro de una caja de cartón o madera capaz de contener todos los productos. El recipiente deberá ir precintado e incluir en su interior la relación de artículos para que el personal del Puerto pueda comprobar el contenido.

La Autoridad Portuaria también podrá proporcionar tarjetas de felicitación para que sean introducidas en cada lote.

Listas antes del 10 de diciembre

La empresa que resulte adjudicataria tendrá que entregar todos los lotes en los almacenes de la Autoridad Portuaria antes de las 09.00 horas del 10 de diciembre de 2026.

El número exacto de cestas se comunicará al contratista con 30 días de antelación. La cifra no podrá superar las 180 unidades previstas como máximo y, si finalmente se solicitan menos, la empresa no tendrá derecho a indemnización por la diferencia.

El pliego establece además unos mínimos de caducidad para los productos: los embutidos deberán tener una fecha mínima de marzo de 2027 y los turrones, de septiembre de 2027.

La empresa deberá hacerse cargo también de la reposición inmediata de las cestas que presenten defectos de embalaje, roturas u otros problemas. La Autoridad Portuaria podrá realizar análisis en laboratorio de los productos para comprobar que cumplen las condiciones fijadas, con cargo al contratista hasta un límite del 1% del precio de adjudicación.