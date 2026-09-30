Francisco de la Torre durante el Debate del Estado de la Ciudad. Ayuntamiento de Málaga

De la Torre proclama que "Málaga está en su mejor momento" y lanza un duro mensaje a un Gobierno "débil"

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LO ESENCIAL Las claves El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, afirma que la ciudad está en su mejor momento y destaca su transformación económica y capacidad de atraer empleo. De la Torre critica al Gobierno central, al que califica de débil y dependiente de fuerzas políticas que, según él, no buscan el progreso de España. El alcalde cuestiona la financiación pactada con nacionalistas catalanes y la Ley de Amnistía, considerándolas perjudiciales para el país. Reitera la solidaridad de Málaga con Ceuta y reclama una política migratoria nacional más efectiva, resaltando la importancia de la integridad territorial de España.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha proclamado este miércoles que la ciudad atraviesa “su mejor momento”, pero ha aprovechado el tramo final de su intervención en el Debate sobre el Estado de la Ciudad para advertir de que buena parte de los problemas que afronta la sociedad trascienden el ámbito municipal.

El regidor ha elevado el tono político contra el Gobierno central, al que ha acusado de "debilidad" y de depender de fuerzas políticas cuyos objetivos, a su juicio, no pasan por hacer prosperar España.

El discurso local ha virado hacia Madrid y Ceuta. De la Torre ha cuestionado la financiación acordada con fuerzas nacionalistas catalanas, ha criticado la Ley de Amnistía y ha vuelto a expresar la "total solidaridad" de Málaga con la ciudad autónoma, dos meses después de la concentración celebrada en el Paseo del Parque.

El alcalde ha defendido que el salto experimentado por Málaga en las últimas décadas permite afirmar: "Málaga está en su mejor momento". Ha reivindicado la transformación económica de la capital, su capacidad para atraer actividad y empleo y el trabajo desarrollado desde el Ayuntamiento junto a la sociedad civil y la iniciativa privada.

Pero ese diagnóstico positivo no esconde la existencia de problemas. De hecho, ha planteado que algunos de los principales desafíos actuales —desde la vivienda y la evolución de la economía hasta la demografía o el futuro del Estado del bienestar— exceden las competencias municipales.

"Puede entenderse, desde el punto de vista político, que algunos discursos intenten derivar al Ayuntamiento el malestar ciudadano", ha señalado, añadiendo: "Pero el grueso de ese malestar no procede de las decisiones que tomamos aquí".

De la Torre ha utilizado la comparación con otras ciudades para reforzar su argumento: si los mismos problemas aparecen en distintos puntos de España, ha sostenido, "querrá decir que hay problemas que van mucho más allá del radio de acción local".

Críticas al Gobierno central

Es en ese punto cuando el alcalde ha dirigido expresamente sus críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Nos está pasando factura tener un Gobierno débil, dependiente de fuerzas políticas cuyo propósito no es que España prospere", ha afirmado. "No les importa Málaga, que es parte de España", ha apostillado.

Como ejemplos, De la Torre ha citado la financiación acordada con fuerzas nacionalistas catalanas y la Ley de Amnistía, que ha definido como "otra transacción para mantenerse en el poder".

Sobre esta última, ha criticado que pasara, según sus palabras, de "inviable a viable de la noche a la mañana por puro cálculo electoral".

El otro gran asunto nacional que De la Torre ha introducido en su intervención ha sido Ceuta. El regidor ha agradecido a los malagueños que participaron en la concentración del 2 de septiembre en el Paseo del Parque en apoyo de la ciudad autónoma.

Según ha señalado, 100.000 malagueños participaron en aquella movilización. De la Torre ha recordado la situación vivida por Ceuta y ha criticado lo que considera una respuesta insuficiente por parte del Estado.

El alcalde ha defendido que “la integridad territorial de España no es un tema menor” y ha reclamado una política migratoria con una visión de la que, según su diagnóstico, España carece actualmente. “La preocupación y el sentimiento de solidaridad con Ceuta siguen siendo los mismos que el 2 de septiembre”, ha afirmado.

El alcalde ha cerrado este bloque expresando de nuevo la "total solidaridad de Málaga con Ceuta" y su deseo de que la ciudad autónoma recupere cuanto antes la normalidad. También ha ofrecido la colaboración de Málaga tanto con Ceuta como con Melilla.