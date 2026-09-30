Tensión junto al Larios Centro de Málaga por una detención que parecía un secuestro: había cometido un delito "patrimonial"

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LO ESENCIAL Las claves Una operación policial de paisano junto al Larios Centro de Málaga generó confusión al parecer un posible secuestro. El detenido estaba siendo investigado por un delito patrimonial y contaba con antecedentes por homicidio. No hubo disparos ni heridos durante la detención, aunque un agente desenfundó su arma reglamentaria. La vigilancia policial con helicópteros se enmarca en el refuerzo del Plan Costa del Sol para combatir la delincuencia.

Momentos de tensión anoche en la avenida de la Aurora de Málaga. Aunque muchos clientes del centro comercial Larios creyeron que estaban siendo testigos de un secuestro, similar al ocurrido en Marbella hace unos días, todo se trataba de una operación de agentes de paisano en el marco de una investigación abierta en relación con "un delito en el ámbito patrimonial". Desde la Comisaría Provincial de Málaga no aportan más datos para no "perjudicarla".

Los hechos ocurrieron sobre las 21.30 horas. Todo hacía pensar que el posteriormente detenido podría ir armado, pero finalmente se confirmó que no portaba ningún arma. En la zona, la confusión se hizo persona, ya que los viandantes que estaban por allí no terminaban de entender qué estaba ocurriendo, al ver a otro hombre desenfundar el arma reglamentaria apuntando al arrestado. Lo que no sabían es que se trataba de un agente de la Policía Nacional. Muchos llegaron a llamar a Emergencias alertando del suceso.

Según han confirmado las fuentes consultadas, no se produjeron disparos ni hubo más incidentes. Al parecer, el arrestado contaba con antecedentes por homicidio.

Las dudas entre los vecinos y clientes del centro comercial crecieron aún más al observar la presencia de un helicóptero sobrevolando la zona que, dicen, contaba con un imponente foco de luz que apuntaba hacia edificios y calles. "Daba la sensación de que están buscando a alguien", presuponía anoche un usuario en redes, mientras que otra aseguraba que todo parecía "una película". "Han alumbrado mi terraza entera".

Sobre las once de la noche, el helicóptero se trasladó de los distritos de Cruz de Humilladero, Ciudad Jardín, Teatinos o Palma-Palmilla, a la zona de Los Álamos y Torremolinos, así como Benalmádena. Algunos residentes de la Costa del Sol aseguran que esto es "el pan de cada día" y que están acostumbrados a estos vuelos en la zona de Estepona y Marbella.

Si bien, estas labores de vigilancia están enmarcadas en el refuerzo del Plan Costa del Sol anunciado por el Gobierno hace apenas unos días tras los dos tiroteos de la capital que se saldaron con un fallecido y un herido y que prometía actuaciones tanto en zonas de ocio y comerciales como en áreas residenciales, además de la participación de unidades especializadas, guías caninos y medios aéreos.

El objetivo principal es reducir el impacto de la delincuencia común y de la criminalidad organizada. Para ello, los agentes tratarán de detectar e impedir los movimientos de quienes integran estas redes.