Imagen del diseño de la nueva promoción de Dazia en Callejones del Perchel. Dazia

La promotora madrileña Dazia ya deja ver su gran proyecto residencial en El Perchel de Málaga

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LO ESENCIAL Las claves La promotora Dazia presenta su proyecto residencial en El Perchel, Málaga, con cerca de 200 viviendas. El Estudio de Detalle que regula el desarrollo ya está en vigor y concreta la disposición y volúmenes de las edificaciones. Durante las excavaciones arqueológicas se han hallado restos del arrabal musulmán de Attabanim y parte de la muralla nazarí, que deberán ser preservados. El proyecto incluye la peatonalización parcial de calles y la creación de aparcamientos subterráneos, manteniendo el espacio público en superficie.

Casi cuatro años y medio después de que la promotora madrileña Dazia pusiera sobre la mesa su apuesta residencial por los Callejones del Perchel, el proyecto empieza a tomar forma también sobre el papel. La compañía prepara para la próxima semana la presentación pública de la promoción, de la que ya se dispone de una primera imagen de cómo será el futuro desarrollo.

La operación contempla la construcción de cerca de 200 viviendas en pleno Perchel Sur, en un ámbito delimitado por las calles Callejones del Perchel, Montalbán, Arco, Malpica y Huerto de la Madera.

La presentación llega además en un momento relevante desde el punto de vista urbanístico. El Estudio de Detalle que ordena el desarrollo ya está en vigor después de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. El documento, aprobado definitivamente por el Pleno municipal el pasado mes de diciembre, completa la ordenación pormenorizada de las tres manzanas sobre las que se plantea la promoción.

El instrumento no modifica el uso residencial ni la edificabilidad global o el aprovechamiento previstos por el planeamiento. Su función es concretar la disposición de las futuras edificaciones, sus alineaciones, volúmenes y rasantes, de manera que el nuevo conjunto pueda desarrollarse de forma coordinada con los edificios de su entorno.

Una de las incógnitas que ha pesado durante años sobre este espacio se encuentra bajo tierra. La excavación arqueológica desarrollada ha sacado a la luz importantes restos vinculados al arrabal musulmán de Attabanim, entre ellos elementos relacionados con la antigua muralla nazarí.

Este elemento introduce una variable especialmente relevante en el desarrollo de la operación, ya que parte de los hallazgos deberá ser protegida y preservada in situ.

El desarrollo residencial también lleva aparejadas actuaciones sobre el espacio público. El Estudio de Detalle establece, entre otras determinaciones, que las calles Malpica y Arco se ejecuten como plataforma única, mientras que el tramo de Malpica comprendido entre Arco y Angosta del Carmen quedará peatonalizado.

El proyecto contempla asimismo la utilización bajo rasante de parte de la calle Huerto de la Madera para aparcamientos privados vinculados a la promoción, manteniendo en superficie su condición de espacio público y obligando a reponer pavimentos, vegetación y rasantes.