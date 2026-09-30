Una imagen del sitio donde murió Nacho y del turco tras el suceso. EFE/@Niporwifi

Málaga pide una junta de seguridad extraordinaria tras los últimos tiroteos y reclama más agentes al Gobierno

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Málaga ha solicitado una junta de seguridad extraordinaria tras los recientes tiroteos en la ciudad. El alcalde, Francisco de la Torre, ha pedido al Ministerio del Interior un refuerzo de efectivos policiales para hacer frente a la situación. En menos de una semana, Málaga ha registrado dos tiroteos: uno con un joven fallecido y otro con un hombre herido en un restaurante. El alcalde también demanda la recuperación de la unidad de élite OCON-Sur de la Guardia Civil para combatir el narcotráfico.

El Ayuntamiento de Málaga ha pedido al subdelegado del Gobierno, Javier Salas, que concrete una fecha para solicitar la convocatoria de una junta de seguridad extraordinaria con la que abordar la preocupación generada por los últimos tiroteos registrados en la capital.

La petición ha sido trasladada por carta, según ha anunciado el alcalde, Francisco de la Torre, durante el Debate del Estado de la Ciudad.

El regidor ha reclamado al Ministerio del Interior un esfuerzo adicional en materia de efectivos policiales ante los recientes episodios violentos.

"He pedido por carta al subdelegado del Gobierno una fecha para solicitar una junta de seguridad extraordinaria para abordar la inquietud ciudadana generada por los tiroteos de las últimas semanas", ha señalado el regidor.

De la Torre ha querido, al mismo tiempo, poner en valor el trabajo que vienen desarrollando tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, pero ha considerado necesario que el Ministerio "haga números" y plantee un refuerzo importante de agentes para Málaga.

La petición llega después de que la capital haya registrado dos tiroteos en apenas cinco días. El primero se produjo el 18 de septiembre, cuando un joven de 20 años fue tiroteado en plena calle y falleció posteriormente. Tres personas fueron detenidas por estos hechos y los investigadores manejan la hipótesis de que la víctima pudo ser confundida con otra persona.

Cuatro días después, el 22 de septiembre, un hombre de 47 años resultó herido de bala mientras cenaba en un restaurante del Muelle Uno. La principal línea de investigación apunta en este segundo caso a un posible ajuste de cuentas entre organizaciones dedicadas al narcotráfico, aunque la investigación continúa abierta.

Entre las demandas planteadas por el alcalde figura también la recuperación de la unidad de élite de la Guardia Civil OCON-Sur, especializada en la lucha contra el narcotráfico y disuelta en 2022.