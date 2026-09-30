Málaga avanza un paso clave para la llegada del club de tenis de Rafael Nadal

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Málaga prevé aprobar el pliego para la concesión del Centro de Raquetas, avanzando en el proyecto vinculado a Rafa Nadal y Sierra Blanca Estates. La futura concesión permitirá la transformación del Centro de Raquetas en un gran complejo deportivo, incluyendo la posibilidad de sumar una residencia para deportistas. El proyecto original, valorado en unos 30 millones de euros, prevé instalaciones de tenis y pádel, así como un aparcamiento subterráneo y zonas de ocio. El recinto, de 22.500 metros cuadrados y sin actividad deportiva desde hace años, podría ampliarse hasta más de 33.000 metros cuadrados en total.

El proyecto para transformar el Centro de Raquetas de Málaga en un gran complejo deportivo que en los últimos años se ha vinculado a Rafa Nadal y a Sierra Blanca Estates parece salir definitivamente del cajón.

Así al menos se deduce del anuncio realizado este miércoles por el alcalde, Francisco de la Torre, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad. El regidor ha informado de que el equipo de gobierno tiene la intención de aprobar la próxima semana el pliego que regirá la futura concesión de las instalaciones.

Una vez aprobado el pliego, el Ayuntamiento avanzará en la convocatoria de un concurso público al que podrán presentarse las empresas interesadas.

Todo apunta, no obstante, a que la iniciativa que finalmente se desarrolle será la planteada por el tenista y la promotora marbellí. El futuro pliego recogerá previsiblemente buena parte de las características de la propuesta que ha venido negociándose con el Ayuntamiento, aunque será el concurso el que determine quién obtiene finalmente la concesión.

La primera vez que trascendió públicamente la apuesta de Rafa Nadal y Sierra Blanca Estates por levantar en Málaga un gran complejo ligado al deporte de raqueta fue en marzo de 2023.

Del entorno del Carpena al actual Centro de Raquetas

La propuesta original contemplaba actuar sobre una gran parcela situada junto al Palacio de Deportes José María Martín Carpena. En aquel momento se planteaba construir un aparcamiento subterráneo de hasta 800 plazas, pistas de tenis con capacidad para unos 2.500 espectadores y un complejo cuya inversión se situaba en torno a los 30 millones de euros.

El proyecto terminó cambiando de ubicación y se trasladó al actual Centro de Raquetas, un recinto municipal de unos 22.500 metros cuadrados situado al sur del Martín Carpena, en el entorno próximo al desarrollo de la Universidad Alfonso X el Sabio.

Ese cambio obligó a resolver la situación jurídica de los terrenos, que estaban bajo una concesión a otra entidad privada. En julio de 2025, la Junta de Gobierno Local aprobó la extinción de esa concesión, despejando el camino para plantear una nueva explotación del recinto.

La iniciativa conocida tampoco se limita ya a las instalaciones actuales. Los promotores han planteado incorporar al ámbito un solar próximo de unos 11.000 metros cuadrados, utilizado actualmente como aparcamiento en precario, para levantar una residencia para deportistas.

La incorporación de ese espacio elevaría el ámbito de actuación por encima de los 33.000 metros cuadrados, frente a los 22.500 metros cuadrados del Centro de Raquetas existente.

Un recinto que lleva años sin actividad

Mientras tanto, el recinto municipal permanece sin el uso deportivo para el que fue concebido.

El Centro de Raquetas abrió sus puertas a mediados de 2015. Con una superficie de 22.500 metros cuadrados, llegó a disponer de 16 pistas de pádel y siete de tenis, incluidas dos pistas centrales.

El complejo contaba además con una pista polideportiva, vestuarios, espacios de ocio y restauración y una tienda.

La fotografía actual es muy diferente. El recinto permanece sin actividad mientras el Ayuntamiento resuelve su futuro mediante una nueva concesión.