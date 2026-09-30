Carmen Casero, portavoz del equipo de gobierno del PP en el Debate del Estado de la Ciudad. Ayuntamiento de Málaga

"El Gobierno mantiene la silla vacía": el PP carga contra Sánchez por los grandes proyectos pendientes de Málaga

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LO ESENCIAL Las claves El PP, a través de Carmen Casero, defiende la gestión municipal en Málaga y destaca su transformación en una ciudad referente en España y Europa. Casero reclama al Gobierno central avances en infraestructuras clave como la presa de Cerro Blanco, el auditorio de la Música y nuevas infraestructuras eléctricas. El Ayuntamiento presume de la llegada de 58 nuevas compañías, la creación de más de 3.000 empleos y el apoyo a la creación de 1.000 nuevas pymes en el último mandato. La vivienda protegida y asequible es uno de los ejes de la gestión municipal, mientras que la portavoz popular critica la política de vivienda del Gobierno central y las posiciones de la oposición.

"El Partido Popular entiende el voto como lo que realmente es: un préstamo de confianza". Con esta idea, Carmen Casero ha articulado parte de la intervención del equipo de Gobierno de Málaga en el Debate del Estado de la Ciudad.

La portavoz municipal del PP ha defendido el balance del Ayuntamiento, ha reivindicado la transformación experimentada por la capital durante las últimas décadas y ha contrapuesto ese modelo con las actuaciones que, a su juicio, siguen pendientes de otras administraciones.

Casero ha defendido una Málaga que considera "referente en España" y "una de las metrópolis más dinámicas y competitivas de Europa", al tiempo que ha admitido que la ciudad mantiene "carencias por resolver".

La portavoz popular ha defendido que la transformación de Málaga no se limita a los grandes proyectos y ha reivindicado las actuaciones en los barrios, los nuevos espacios verdes, los paseos marítimos, las obras hidráulicas y la movilidad sostenible.

En el terreno económico, ha asegurado que 58 compañías han elegido Málaga para establecer su sede durante el mandato, con una previsión de más de 3.000 empleos, y que el Ayuntamiento ha apoyado la creación de más de 1.000 nuevas pymes.

También ha destacado el lanzamiento de la primera incubadora española de semiconductores vinculada al IMEC.

La portavoz popular ha situado todas estas actuaciones bajo una misma idea: "¿Y para quién? Para los malagueños y malagueñas". "Este equipo gobierna para todos. Todo es barrio. Todo hace ciudad", ha afirmado.

La vivienda ha ocupado un lugar destacado en su defensa de la gestión municipal. Casero ha reivindicado el esfuerzo del Ayuntamiento en vivienda protegida y asequible y ha defendido que el Consistorio es «la administración que más esfuerzo ha hecho y está haciendo en vivienda asequible».

El PP pone el foco en el Gobierno central

Una parte importante de su intervención se ha dirigido fuera de la Casona del Parque. Casero ha utilizado el Debate para reclamar al Gobierno de España avances en varias infraestructuras que considera estratégicas para Málaga. Entre ellas ha situado el déficit de infraestructuras eléctricas, que, según ha advertido, “pone en peligro miles de VPO”, así como la presa de Cerro Blanco, el auditorio de la Música, el tercer carril de la zona Este, el arreglo del tejado de la Catedral y nuevas infraestructuras eléctricas.

Casero ha reservado buena parte de su intervención para responder a los grupos de la oposición.

Al portavoz socialista, Mariano Ruiz Araujo, le ha reprochado su estreno como portavoz en el Debate del Estado de la Ciudad y ha ironizado con su condición de candidato del PSOE a la Alcaldía.

A Unidas Podemos le ha cuestionado sus críticas al gasto en asesores y ha trasladado el debate hacia la gestión del Gobierno de España. A Vox le ha acusado de hacer “populismo”.

Precisamente la política de vivienda del Ejecutivo central ha sido uno de los principales terrenos de confrontación. Casero ha criticado los recientes decretos estatales en esta materia, a los que se ha referido irónicamente como "el decreto Maricarmen 1, el decreto Maricarmen 2".

También ha reprochado a los grupos de la oposición que no hayan cuestionado que el portal estatal Casa 47 no incluya viviendas para los malagueños.

Casero ha recordado la Málaga que conoció a través de sus abuelos y sus padres y ha contrapuesto aquella ciudad con la capital actual.

"He vivido también, en primera persona, su transformación", ha señalado. Una transformación que ha resumido así: "Málaga ha pasado de ser una ciudad grande a convertirse en una gran ciudad".

Su cierre ha vuelto a la idea del voto como confianza prestada y de la gestión municipal como ejercicio de responsabilidad.

"Hacer política desde la crítica permanente es, probablemente, lo más fácil. Lo difícil es gobernar, tomar decisiones, asumir responsabilidades y trabajar para mejorar la vida de los malagueños", ha afirmado.