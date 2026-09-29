Del último gran 'chino' de Carretera de Cádiz a un hotel o residencia de ocho plantas: así cambia el antiguo Maxi Asia

La ubicación destaca por su proximidad a equipamientos clave y al campus de la Universidad Alfonso X el Sabio, que tendrá capacidad para 3.400 estudiantes.

El proyecto incluye cesiones para zonas verdes, mejoras en el espacio público y el viario, además de actuaciones para favorecer la movilidad sostenible.

La antigua gran tienda Maxi Asia de Carretera de Cádiz será transformada en un hotel o residencia de estudiantes de ocho plantas.

Más de un año después de que una empresa con sede en Londres, Viridis Real Estate, comprase el último gran ‘chino’ de Carretera de Cádiz, la operación para levantar un hotel o una residencia de ocho plantas de altura se pone en marcha.

Los contactos técnicos mantenidos en los últimos meses tienen ahora una continuidad clara en el plano administrativo con la admisión a trámite por parte de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga del estudio de ordenación mediante el que la promotora busca modificar el uso de la parcela.

El objetivo de Viridis, por medio de la firma Málaga Verde Real Estate, no es otro que cambiar el actual uso comercial del espacio a terciario, abriendo de este modo la puerta a un hotel o una residencia de estudiantes.

La envergadura de la intervención es de calado, como demuestra el interés de la empresa por prácticamente duplicar el techo edificable del solar. De los 7.108 metros cuadrados asignados en el planeamiento vigente hasta 14.000 metros cuadrados, un incremento de 6.892 metros cuadrados.

A esto se suma un aumento de la altura edificatoria hasta planta baja más siete, es decir, un máximo de ocho niveles, sobre una parcela cuya superficie topográfica actual se sitúa en 4.886,5 metros cuadrados.

El movimiento supone, por tanto, un cambio sustancial respecto al carácter que ha tenido históricamente este enclave de Carretera de Cádiz. Donde hasta hace poco más de un año funcionaba Maxi Asia se plantea ahora un proyecto de carácter terciario vinculado al alojamiento, en una zona estratégica de la ciudad por su proximidad al aeropuerto, el puerto, el Martín Carpena y otros equipamientos y servicios.

De gran superficie comercial a alojamiento terciario

A modo de justificación, la propuesta incide en la pérdida de sentido del uso comercial que tiene asignada la parcela. El promotor sostiene que existe una saturación de la oferta comercial en el entorno y una pérdida de competitividad frente a otras centralidades, entre ellas el Centro Comercial Los Patios.

Frente a esa situación, el Avance plantea un cambio hacia un uso terciario que permita dar un nuevo aprovechamiento al suelo. El hotel aparece como opción principal, aunque la propuesta deja abierta también la posibilidad de desarrollar una residencia de estudiantes, por lo que el destino final del inmueble todavía no está determinado.

El propio documento sitúa la parcela en un punto con buenas conexiones y próximo a algunos de los principales polos de actividad de la ciudad. Desde el punto de vista de la propiedad, un uso de alojamiento permitiría además generar actividad económica y empleo y favorecer la aparición de nuevos servicios complementarios en el entorno.

Urbanísticamente, el incremento de volumen no se plantea de manera aislada. La documentación defiende que la altura propuesta puede integrarse en una zona donde existen edificios de planta baja más seis plantas y ático, además de ámbitos sometidos a las ordenanzas de edificación abierta y manzana cerrada.

Más edificabilidad a cambio de una transformación urbana

El expediente tiene además una segunda pata relevante. La operación no consiste únicamente en aumentar los metros construibles y cambiar el uso de la parcela. Al tratarse de una Actuación de Transformación Urbanística de Mejora Urbana, el promotor debe asumir determinadas obligaciones urbanísticas y justificar una mejora efectiva del entorno.

El Avance contempla como alternativa preferida una ordenación que incorpora cesiones para espacios públicos y zonas verdes, además de actuaciones sobre el viario y el espacio urbano circundante.

Entre las medidas propuestas figura una cesión de 1.060,28 metros cuadrados para zona verde, vinculada al Bulevar Pilar Miró. También se plantea actuar sobre la calle Montejaque, con una modificación de su sección y mejoras vinculadas al espacio público y al aparcamiento.

El documento incorpora medidas destinadas a incrementar la vegetación y las zonas de sombra, reducir el efecto de isla de calor, mejorar los recorridos peatonales y la movilidad sostenible y crear espacios de estancia de carácter inclusivo.

La operación lleva aparejada la participación de la Administración en el incremento de aprovechamiento urbanístico. El aumento previsto de 6.892 metros cuadrados de techo genera las correspondientes obligaciones de cesión y dotaciones, cuya cuantificación definitiva queda pendiente de los informes de valoración y de los cálculos urbanísticos que deben completar la tramitación.

En enero de este año, el gerente de Urbanismo emitió un informe en el que consideraba conveniente y oportuna la transformación planteada y proponía avanzar en la declaración de interés general.

Tras varios requerimientos y la incorporación de nueva documentación —entre ella el Estudio Ambiental Estratégico y un Estudio Acústico—, los servicios municipales emitieron en julio un informe favorable a la admisión del Avance. En septiembre, la propiedad volvió a solicitar que se impulsase su tramitación.

Cercanía de la X El Sabio

Viridis ya cuenta con varias residencias de estudiantes en ciudades como Dublín, Leipzig, Cardiff, Graz, Leicester y Viena, entre otras. Se trata de una empresa inmobiliaria boutique que desarrolla y gestiona proyectos inmobiliarios innovadores en diferentes clases de activos en el Reino Unido y Europa continental.

Fundada en 2008 con el foco inicial en propiedades comerciales en ubicaciones privilegiadas de Londres, se ha dedicado desde entonces a construir una cartera excepcional de alojamiento para estudiantes de alta calidad.

Uno de los atractivos que hace especialmente interesante esta operación es que se localiza cerca del campus de la Universidad Alfonso X el Sabio, con capacidad, una vez completado su desarrollo para unos 3.400 estudiantes.