Esta es la santa a la que Málaga acaba de dedicar una calle: la historia detrás de Santa Ángela de la Cruz

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Málaga ha dedicado un pasaje a Santa Ángela de la Cruz, situado junto al convento de las Hermanas de la Cruz. La iniciativa fue impulsada por la Archicofradía de los Dolores de San Juan y aprobada en agosto de 2025. Las Hermanas de la Cruz están presentes en Málaga desde 1931 y mantienen una estrecha relación con la ciudad y la cofradía. La inauguración del pasaje coincide con la celebración del 150 aniversario de la fundación de la Compañía de las Hermanas de la Cruz.

Cada Viernes Santo, cuando la Virgen de los Dolores de San Juan pasa por delante del convento de las Hermanas de la Cruz, las religiosas salen a su encuentro y le cantan a la Dolorosa.

Es una de esas escenas que se han convertido con los años en parte de la Semana Santa de Málaga. Ahora, el vínculo entre la congregación y la ciudad queda también escrito en el callejero: el Ayuntamiento ha dedicado a Santa Ángela de la Cruz un pasaje situado en el entorno del Pasillo de Atocha, junto al convento de las Hermanas de la Cruz.

La nueva vía ha sido inaugurada este martes por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en un acto en el que también han participado los concejales del distrito Centro y de Cultura y Patrimonio Histórico, Francisco Cantos y Mariana Pineda, así como representantes de la Archicofradía de los Dolores de San Juan.

La iniciativa partió precisamente de esta archicofradía, que presentó la solicitud ante la Comisión de Calles. La propuesta fue aprobada en agosto de 2025 y culmina ahora con la incorporación del nombre de Santa Ángela de la Cruz al callejero de la ciudad.

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, en el bautizo de la nueva calle de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

El homenaje tiene además un componente especialmente ligado a este rincón del Centro. Las Hermanas de la Cruz están presentes en Málaga desde hace décadas y su convento se encuentra muy próximo al nuevo pasaje.

La congregación llegó por primera vez a la ciudad en 1931, de la mano del obispo San Manuel González, y se estableció posteriormente de forma permanente desde 1941.

Es también en este entorno donde se encuentra otra huella de Santa Ángela: una escultura dedicada a la religiosa, inaugurada en 2007.

La historia de las Hermanas de la Cruz y la Archicofradía de los Dolores de San Juan está estrechamente vinculada a la ciudad desde hace casi medio siglo.

A finales de los años setenta, durante una de las primeras procesiones de la hermandad en su etapa moderna, las religiosas comenzaron a cantar a la Virgen de los Dolores cuando el trono pasaba frente al convento. Aquella escena terminó convirtiéndose en una tradición que se repite cada Viernes Santo.

La relación se ha extendido además al ámbito asistencial. La Archicofradía de los Dolores de San Juan lleva décadas colaborando con las causas benéficas y la obra social de las religiosas. En 2003, las Hermanas de la Cruz fueron nombradas Hermanas de Honor de la Archicofradía.

El nuevo nombre del callejero llega después de un periodo especialmente señalado para la congregación. En 2025 se celebró el Año Jubilar con motivo del 150 aniversario de la fundación de la Compañía de las Hermanas de la Cruz, creada por Santa Ángela de la Cruz en Sevilla.