Imagen de archivo de los trabajos de construcción del túnel del Metro de Málaga en el cauce del río Guadalmedina. EEM

Málaga quiere llenar de verde el Puente de Tetuán: grandes jardineras con bancos, árboles y cientos de plantas

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Las claves Generado con IA El Puente de Tetuán en Málaga será remodelado con la instalación de cuatro grandes jardineras que incluirán bancos, árboles y cientos de plantas. La intervención, con un presupuesto de casi 96.000 euros, prevé la plantación de seis árboles, palmeras y 294 plantas de menor porte, además de un sistema de riego automatizado. Las jardineras estarán fabricadas en hormigón UHPC de alta resistencia y funcionarán también como bancos, sin modificar la estructura del puente ni afectar al drenaje. La actuación está diseñada para mejorar el entorno urbano y la estancia de los peatones, aprovechando la reconstrucción del puente tras las obras del Metro.

Uno de los muchos puentes que unen las márgenes del río Guadalmedina a su paso por el Centro de Málaga, el de Tetuán, afrontará en los próximos meses un proceso de transformación llamativo.

No será una obra de gran calado, sino que vendrá pintado de verde. El Ayuntamiento acaba de poner en marcha la maquinaria administrativa para contratar la remodelación del acerado norte del paso, operación que incluirá la instalación de cuatro grandes jardineras que combinarán vegetación ornamental y zonas de asiento.

La actuación, diseñada por el Servicio de Parques y Jardines, contempla seis árboles, palmeras, cientos de plantas y un sistema de riego automatizado para mantener el nuevo espacio ajardinado.

El proyecto tiene un presupuesto base de licitación de 95.998,44 euros, IVA incluido, y establece un plazo de ejecución de dos meses. Las empresas interesadas tienen hasta el 21 de octubre para presentar sus ofertas.

La intervención se desarrollará sobre el tablero que tuvo que ser reconstruido con motivo de las obras del Metro bajo el cauce del Guadalmedina.

El documento técnico recuerda que el tablero y el acerado norte fueron demolidos en agosto de 2016 para permitir la ejecución del túnel ferroviario.

La nueva estructura fue reconstruida y hormigonada y quedó terminada y abierta al tránsito en 2019. Ahora, sobre esa plataforma, se plantea introducir elementos vegetales y de estancia sin modificar la estructura resistente del puente.

La actuación se articula mediante cuatro jardineras construidas con módulos de hormigón UHPC, un material de alta resistencia.

Dos de ellas serán elementos independientes de gran tamaño, con una capacidad interior mínima de 2.435 litros cada una. Las otras dos composiciones estarán formadas por un conjunto de 26 piezas modulares, capaces de combinar tramos rectos, curvos y piezas de transición para generar distintas formas.

El diseño no se limita, por tanto, a colocar maceteros sobre el pavimento. Los módulos están concebidos como jardineras-banco, de manera que el propio mobiliario vegetal pueda incorporar espacios para sentarse. El acabado previsto para las piezas es de hormigón blanco decapado.

Seis árboles y más de 290 plantas

La parte más visible de la actuación será la vegetación. El proyecto contempla la plantación de seis árboles ornamentales de porte medio, para los que se propone la especie Delonix regia o similar, además de dos agrupaciones de palmeras Areca.

A estas especies de mayor porte se sumará una plantación mucho más amplia en el interior de las jardineras: 80 plantas bulbosas, 90 plantas tapizantes plurianuales, 48 gramíneas ornamentales, 36 arbustos tapizantes y 40 plantas de estación.

En total, el proyecto contempla así 294 unidades de estas especies de menor porte, además del arbolado y las palmeras.

Para garantizar su desarrollo, las jardineras llevarán un sistema de capas específico. El proyecto prevé una base de grava volcánica o arcilla expandida para facilitar el drenaje, una malla geotextil y un sustrato compuesto por un 60% de tierra vegetal, un 25% de mantillo y un 15% de arena. La superficie se completará con una malla orgánica contra las malas hierbas y un acolchado de corteza de pino.

Toda esta vegetación dispondrá de una red de riego automatizada. La instalación se conectará a la red existente en el lecho del Guadalmedina y llevará las conducciones bajo las aceras hasta las nuevas jardineras.

El sistema contará con tuberías de polietileno, goteros autocompensantes y 20 inundadores de bajo caudal, destinados específicamente a las zonas donde se planten los árboles. El control del riego se realizará mediante electroválvulas y un programador con conectividad Bluetooth y LoRa, que podrá gestionarse de forma remota mediante una aplicación móvil.

El documento sostiene que el peso de los módulos y del sustrato ha sido calculado para no alterar la capacidad portante ni el equilibrio del puente y que las jardineras serán elementos superpuestos y exentos, sin modificar la estructura resistente.

También señala que la instalación no afectará a los sistemas de evacuación de aguas pluviales ni requerirá perforaciones en la losa que puedan provocar filtraciones.