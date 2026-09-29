Igualdad confirma como crimen machista el asesinato de Ieva en Pinares de San Antón (Málaga)

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LO ESENCIAL Las claves El Ministerio de Igualdad ha confirmado como crimen machista el asesinato de Ieva, una mujer de 35 años de origen lituano en Málaga, tras ser estrangulada por su pareja. Ieva falleció después de pasar cinco días ingresada en la UCI; la agresión fue presenciada por sus dos hijas menores, y fue la mayor, de 12 años, quien alertó a emergencias. El agresor, de 39 años, se suicidó tras el ataque; ni él ni la víctima figuraban en el sistema de seguimiento de violencia de género. Con este caso, ya son siete las mujeres asesinadas por violencia machista en la provincia de Málaga en 2026 y 41 en toda España en lo que va de año.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha confirmado como crimen machista el asesinato de Ieva, la mujer de 35 años y origen lituano que murió tras pasar 5 días ingresada en la UCI de un hospital de Málaga después de que su pareja intentara estrangularla.

Los hechos ocurrieron sobre las 18.00 horas del miércoles 16 de septiembre en una vivienda de la calle Leoni Benabú, en la zona de Pinares de San Antón de la capital malagueña.

El Ministerio ha comunicado la confirmación del caso y lo ha incluido en su recuento estadístico de mujeres asesinadas por violencia de género. Con ella, Ieva se convierte en la séptima víctima mortal oficial de la violencia machista en la provincia de Málaga en lo que va de año.

Fue la hija mayor de la pareja, de 12 años, quien alertó a Emergencias 112 Andalucía. La menor contó que su padre estaba intentando "ahorcar" a su madre. La sala coordinadora del 112 movilizó de inmediato a los servicios sanitarios y a la Policía Nacional. Cuando los agentes llegaron al domicilio, al que accedieron gracias a que un técnico del 061 abrió la puerta con un DNI, encontraron a la mujer en parada cardiorrespiratoria.

Le practicaron maniobras de reanimación y lograron recuperarla. Después fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario de la capital, donde quedó ingresada en la UCI.

El agresor, de 39 años, se quitó la vida tras la agresión en presencia de sus 2 hijas, ambas menores de edad. Los servicios sanitarios también lo atendieron, pero ya había fallecido.

Durante los primeros días, la evolución de Ieva llegó a ser estable dentro de la gravedad. El viernes seguía ingresada en cuidados intensivos, según informaron fuentes conocedoras del caso.

La mujer falleció finalmente tras 5 días de constante lucha en la UCI. Según fuentes sanitarias, la familia habría decidido donar sus órganos para tratar de salvar otras vidas.

Ni la víctima ni el agresor figuraban en el Sistema VioGén de seguimiento de casos de violencia de género, según confirmaron fuentes policiales tras el suceso. Las dos niñas han perdido a su madre y a su padre en el mismo suceso.

41 mujeres asesinadas en España este año

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 41 en 2026 y a 1.382 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. El Ministerio de Igualdad precisa además que el número de menores huérfanos por violencia de género en España asciende a 29 en 2026 y a 539 desde 2013.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su "más rotunda condena y su absoluto rechazo" ante este nuevo feminicidio machista. Ambas han trasladado su apoyo a familiares y amistades de la víctima.

Las 2 responsables han instado a que las instituciones, las administraciones y el conjunto de la sociedad lleven a cabo todos los esfuerzos posibles para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.

La séptima en la provincia

Ieva se suma a la lista de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en la provincia de Málaga en 2026. Antes que ella perdieron la vida Victoria, en Alhaurín el Grande; Vicky, en el barrio de Palma-Palmilla, en Málaga capital; Mari, en Las Lagunas de Mijas; María, en Antequera, Cristina, en Rincón de la Victoria, y Melinda, en Benahavís.

A esta relación se suman otras 2 muertes que no computan en la estadística oficial. Una es la de Patri, hija de Mari, que murió asesinada junto a su madre en Mijas. La otra es la de Franyeli, en San Pedro de Alcántara.