Un helicóptero de la Policía Nacional sobrevuela Málaga esta noche: "Parece una peli; han alumbrado mi terraza"

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LO ESENCIAL Las claves Un helicóptero de la Policía Nacional ha sobrevolado varios barrios de Málaga durante la noche, sorprendiendo a los vecinos con un potente foco de luz. El vuelo del helicóptero ha generado expectación y comentarios en redes sociales, donde algunos residentes señalaron que parecía una escena de película. El operativo podría estar relacionado con el refuerzo del Plan Costa del Sol, implementado tras recientes tiroteos en la ciudad para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Zonas como Teatinos, Palma-Palmilla, Cruz de Humilladero, Ciudad Jardín, Los Álamos, Torremolinos y Benalmádena han sido sobrevoladas por la aeronave.

Los vecinos de diversos barrios de Málaga capital han salido a sus balcones y terrazas ante el sorprendente vuelo nocturno de un helicóptero de la Policía Nacional durante la noche de este martes. Teatinos, Palma-Palmilla, Cruz de Humilladero, o Ciudad Jardín han sido algunos de los distritos que ha sobrevolado esta aeronave.

Vecinos de estas zonas han acudido a las redes sociales buscando información extrañados por la presencia del helicóptero que, dicen, contaba con un imponente foco de luz que apuntaba hacia edificios y calles. "Daba la sensación de que están buscando a alguien", presupone un usuario en redes, mientras que otra asegura que todo parecía "una película". "Han alumbrado mi terraza entera".

Sobre las once de la noche, el helicóptero se ha trasladado a la zona de Los Álamos y Torremolinos, así como Benalmádena. Algunos residentes de la Costa del Sol aseguran que esto es "el pan de cada día" y que están acostumbrados a estos vuelos en la zona de Estepona y Marbella.

Aunque no se descarta que pueda haber una operación policial tras estos hechos, estas labores de vigilancia bien podrían estar enmarcadas en el refuerzo del Plan Costa del Sol anunciado por el Gobierno hace apenas unos días tras los dos tiroteos de la capital que se saldaron con un fallecido y un herido y que prometía actuaciones tanto en zonas de ocio y comerciales como en áreas residenciales, además de la participación de unidades especializadas, guías caninos y medios aéreos.

El objetivo principal es reducir el impacto de la delincuencia común y de la criminalidad organizada. Para ello, los agentes tratarán de detectar e impedir los movimientos de quienes integran estas redes.

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