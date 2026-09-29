La EMT crea una línea de autobús exprés para la San Diego Comic-Con Málaga con frecuencias cada 10 minutos

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La EMT lanza una línea de autobús exprés (línea 64) para la San Diego Comic-Con Málaga, con frecuencias menores a 10 minutos. El servicio funcionará del 1 al 4 de octubre, de 7:00 a 22:30, conectando el centro de Málaga (calle Larios) y Fycma, con parada intermedia en Paseo de los Tilos. La lanzadera contará con autobuses articulados tematizados y permitirá el pago con tarjetas, QR, efectivo y los títulos habituales de transporte. Se han habilitado nuevas zonas de aparcamiento y espacios reservados para personas con movilidad reducida cerca del recinto ferial.

Cuenta atrás para San Diego Comic-Con Málaga. El evento celebra su segunda edición del 1 al 4 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos, con un alto volumen de visitantes. Por ello, el Ayuntamiento ha preparado un plan de movilidad cuyo eje es una lanzadera de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) pensada para que asistentes, expositores y personal acreditado se desplacen sin coche particular.

La nueva línea, la 64, saldrá del entorno de calle Larios, en la parada 427, y llegará hasta el recinto ferial con una parada intermedia en Paseo de los Tilos, frente a la estación de autobuses. Ese punto está pensado para quienes lleguen a Málaga en tren a María Zambrano o en autobús y quieran enlazar directamente con el evento.

El trayecto de ida sigue la avenida de Andalucía, la avenida de la Aurora y Paseo de los Tilos, y desde ahí va directo a Fycma por Camino de San Rafael.

La parada final estará junto al acceso habilitado para la Comic-Con. La vuelta hace el camino inverso: sale del recinto, para de nuevo en Paseo de los Tilos y termina en la Alameda Principal.

El servicio funcionará todos los días de 7:00 a 22:30 con una frecuencia inferior a los diez minutos, lo que suma más de 15.000 plazas a lo largo de las cuatro jornadas.

Los vehículos serán autobuses articulados con la imagen del evento. En el frontal se leerá «Línea 64 - CC COMIC-CON» en sentido Fycma y «Línea 64 - CC CITY CENTER» en sentido Centro.

La lanzadera estará integrada en la aplicación móvil de la EMT, donde se podrá ver en tiempo real dónde está cada autobús y cuánto tarda en llegar a la parada. Se podrá pagar con los títulos habituales: tarjeta-bus en cualquiera de sus modalidades, tarjeta del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga o billete sencillo. También se admite tarjeta bancaria, código QR y efectivo.

Quien prefiera no usar la lanzadera tiene otras cuatro opciones que ya dan servicio a la zona. La línea 4 (Paseo del Parque - Cruz de Humilladero - Cortijo Alto) une el Centro con la Ciudad de la Justicia, tiene varias paradas cerca del recinto y pasa cada diez minutos aproximadamente. La 19 (Alameda Principal - Campanillas) también para cerca de Fycma, con una frecuencia de unos veinte minutos.

La 20 (Ciudad Jardín - Centro - Los Prados) tiene parada junto al recinto y pasa cada diez o quince minutos. La 22 (Teatinos - Fycma) conecta la zona universitaria con el palacio de congresos, con un autobús cada quince minutos más o menos.

Para quienes vayan en coche, conviene saber que las zonas de aparcamiento habituales junto a Fycma no estarán disponibles durante el evento. En su lugar se han habilitado cuatro áreas cercanas: una en la avenida de las Malagueñas, a pocos minutos a pie, otra en la explanada entre esa misma avenida y la MA-20, otra junto a la calle Mahler y una cuarta en el bulevar Adolfo Suárez.

Para las personas con movilidad reducida se ha reservado una zona en la calle José Blánquez «El Maño», entre la avenida de las Malagueñas y la calle Bandolá, tanto para aparcar como para dejar o recoger a pasajeros.