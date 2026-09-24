Un botín de 16.300 euros, 7 detenidos y dos meses de rastreo: así acorralaron a los cacos de Cruz de Humilladero

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Las claves Generado con IA La Policía Local de Málaga ha detenido a siete personas y recuperado efectos robados valorados en más de 16.300 euros tras dos meses de vigilancia en la zona de Cruz de Humilladero. Entre los objetos recuperados destacan 12 teléfonos móviles, 4 ordenadores portátiles, una bicicleta de alta gama y 159 camisetas de fútbol falsificadas. A los arrestados se les atribuyen hurtos, estafas, apropiación indebida y el robo de un vehículo, además de la pertenencia a un grupo criminal itinerante. La Policía recuerda que comprar objetos robados es delito y puede conllevar penas de hasta 3 años de prisión, multas e inhabilitación.

La Policía Local de Málaga ha detenido a siete personas y ha recuperado efectos robados valorados en más de 16.300 euros tras un dispositivo de vigilancia en la calle Mauricio Moro Pareto y sus inmediaciones, junto a la Estación de Autobuses de Málaga. El operativo se ha prolongado durante julio, agosto y la primera quincena de septiembre.

Los agentes han intervenido además 6.170 euros en efectivo por su presunta procedencia ilícita y han localizado un coche robado, que ya ha sido devuelto a su propietario. El valor del vehículo no está incluido en el cálculo total.

El dispositivo ha corrido a cargo del Grupo de Investigación y Protección (GIP), una unidad especializada del cuerpo cuyos agentes trabajan de paisano. A los detenidos se les atribuyen hurtos de teléfonos móviles y ordenadores portátiles, hurtos de gran cuantía, estafas, apropiación indebida y el robo de un vehículo.

Dos de los arrestados, un hombre y una mujer, formarían parte de un grupo criminal itinerante especializado en hurtos y estafas. La Policía Local les atribuye numerosos delitos cometidos en diferentes puntos de la geografía española.

Entre lo recuperado destacan 12 teléfonos móviles de última generación tasados en unos 6.000 euros y 4 ordenadores portátiles valorados en 4.176 euros. Los agentes también intervinieron una bicicleta de alta gama con un precio de 3.500 euros.

Otra parte del material estaba lista para la venta fraudulenta. Se trata de 159 camisetas de fútbol falsificadas con un valor de mercado de 2.385 euros.

A ello se suman 5 tarjetas SIM prepago en sus cajas originales, destinadas a diferentes personas, y varios artículos procedentes de tiendas y supermercados valorados en 296,35 euros.

Al margen de las detenciones, los agentes levantaron 5 partes de intervención por hurtos leves y objetos de dudosa procedencia. Una persona más ha sido investigada por un delito contra la propiedad industrial.

En el mismo dispositivo, la Policía Local denunció e inmovilizó un vehículo VTC por operar fuera de su ámbito territorial autorizado.

Comprar objetos robados también es delito

La Policía Local recuerda que quien adquiere un artículo conociendo su origen ilícito puede incurrir en un delito de receptación. El Código Penal lo castiga con penas de hasta 3 años de prisión, multas e inhabilitación.

La ley alcanza tanto a particulares como a comercios que se lucren con bienes robados. Los tribunales determinan ese conocimiento a partir de indicios claros, como precios anormalmente bajos, transacciones clandestinas o la falta de facturas y documentación original.

El operativo responde a los planes de control del entorno comercial y de la seguridad en la vía pública en zonas donde se compran y venden objetos sustraídos. Concluidas las actas, inspecciones y detenciones, el cuerpo ha cerrado los expedientes y ha remitido las diligencias a los juzgados competentes.

El GIP se encarga, entre otras funciones, de investigar delitos contra el patrimonio, perseguir el fraude, proteger a menores y luchar contra la violencia doméstica. La unidad presta servicio técnico las 24 horas del día.