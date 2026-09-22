De la Torre asegura que su afonía no afectará a su candidatura a la Alcaldía de Málaga: "Se me entiende"

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Las claves Generado con IA Francisco de la Torre afirma que sus problemas de afonía no afectan a su candidatura a la Alcaldía de Málaga. El alcalde reconoce que su voz no es la misma que antes, pero asegura que no tiene ningún problema de salud preocupante. De la Torre ha empezado a seguir las recomendaciones de su esposa para cuidar su voz y ahora utiliza WhatsApp en lugar de llamadas para comunicarse con concejales. Insiste en que se le entiende perfectamente y que puede expresar con claridad sus ideas y proyectos para Málaga.

Para el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, los problemas de afonía que pueda tener "no afecta" a su actividad y ha reconocido que "no es perfecta, no es la voz que yo tenía hace años, pero porque no dedico atención, no cuido la voz; hablo demasiado", punto en el que ha dicho que tiene que cuidarla más y hacer "un uso más racional", aspectos que ya está cumpliendo.

Así lo ha señalado al ser cuestionado por los periodistas por las declaraciones de su mujer, Rosa Francia, la semana pasada en las que aludía a problemas por tener "la voz rota" por afonía y decía que: "Si no puede recuperar la voz, haré todo lo posible para que no se presente" a la reelección como candidato a la Alcaldía de Málaga.

"Lleva razón mi mujer en que mi voz no es lo mismo que antes, eso es cierto", ha dicho De la Torre, quien ha asegurado que no ha seguido tratamientos de logopedas, pero sí ha ido a otorrinos "y no tengo nada que preocupe lo más mínimo, sino simplemente es de procurar cuidar la voz".

Así, ha ironizado con que los fines de semana despachaba con los concejales con llamadas, "hasta ahora; he cambiado, serán liberados de que yo les llame por teléfono; y ahora por WhatsApp, de esa manera guardo voz, porque hay que descansar de vez en cuando".

Cuestionado por si ese problema afecta en que vuelva a presentarse como candidato a la Alcaldía de Málaga, ha asegurado que se le entiende "perfectamente". "Entonces, es suficiente claridad para poder expresar lo que pienso, lo que siento, lo que amo Málaga, los proyectos que tenemos, etcétera", ha expresado De la Torre.

De la Torre ha asegurado que ya está cumpliendo con las recomendaciones de su esposa. "He tardado en hacerle caso a mi mujer. He tardado meses, casi años, pero lleva razón que debo cuidar la voz y lo voy a hacer", ha dicho el alcalde, quien ha incidido en que "estoy ya en esa vía".