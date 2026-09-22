Movimiento drástico en la Gerencia de Urbanismo de Málaga: cesa a su jefe de Arquitectura tras casi 20 años

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Javier Pérez de la Fuente ha sido destituido como jefe del departamento de Arquitectura e Infraestructuras de la Gerencia de Urbanismo de Málaga tras casi veinte años en el cargo. La decisión ha sido tomada por la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, y el gerente, José María Morente, sin explicación oficial sobre los motivos. Pérez de la Fuente continuará trabajando en el área de Arquitectura, mientras Urbanismo prepara un concurso para cubrir la jefatura del departamento. El relevo se produce en un momento clave, con proyectos relevantes como la remodelación del paseo marítimo de Pedregalejo y el parque en Campamento Benítez en su fase final.

Movimiento inesperado y de impacto en la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga.

Javier Pérez de la Fuente ha sido destituido como jefe del departamento de Arquitectura e Infraestructuras, responsabilidad que ha ejercido durante casi veinte años, desde 2007.

El relevo supone un nuevo cambio de peso en la estructura técnica del organismo municipal, aunque no implicará la salida del arquitecto de Urbanismo, donde continuará trabajando en el área de Arquitectura.

La decisión ha sido adoptada por la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, y el gerente, José María Morente.

Por el momento no existe una explicación oficial sobre los motivos concretos del relevo. Fuentes conocedoras de la decisión apuntan a la voluntad de introducir un cambio de rumbo al frente del departamento.

Aunque con una diferencia de tiempo considerable, el movimiento puede formar parte de la estrategia con la que Casero entró en el área.

Hay que recordar que en febrero de 2024, Urbanismo acometió la primera gran reorganización de su estructura en una década, con la reducción del número de departamentos, servicios y secciones y el relevo de las entonces responsables de Licencias y Planeamiento.

En aquella nueva fotografía de la Gerencia, Pérez de la Fuente era precisamente uno de los pocos jefes de departamento que permanecían en su puesto. Dos años y medio después, se produce su relevo.

Durante sus casi dos décadas como responsable de Arquitectura e Infraestructuras, Pérez de la Fuente ha estado vinculado a la supervisión y desarrollo de algunos de los principales proyectos de obras promovidos por el Consistorio, caso de Centro Pompidou en Muelle Uno, la reforma de la Alameda Principal y la propia sede de la Gerencia de Urbanismo.

El siguiente paso será abrir el procedimiento para cubrir la jefatura. Urbanismo prepara un nuevo concurso para designar al sucesor de Pérez de la Fuente al frente del departamento.

El cambio llega con distintos proyectos relevantes vinculados a la actividad del departamento que entran en su fase final. Es el caso de la remodelación del paseo marítimo de Pedregalejo y del futuro parque de los terrenos del Campamento Benítez.