Imagen del nuevo coliving en el barrio de La Trinidad. Savills

Málaga suma un nuevo 'coliving': 55 unidades en La Trinidad para nómadas digitales y profesionales

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Las claves Generado con IA Málaga contará con un nuevo coliving de 55 unidades en La Trinidad, impulsado por Top Gestión y The Residential Club. El proyecto está dirigido a profesionales y nómadas digitales, con viviendas amuebladas, servicios tecnológicos y zonas comunes. La gestión estará a cargo de The Residential Club, que superará las 800 unidades bajo administración con este nuevo desarrollo. El nuevo coliving refuerza la tendencia de vivienda flexible en Málaga, sumándose a más de 200 unidades similares creadas en los últimos años.

Málaga suma un nuevo proyecto de alojamiento flexible. Top Gestión y The Residential Club impulsan un nuevo coliving de 55 unidades en la calle Alonso Cano, en el barrio de La Trinidad, en una operación en la que han contado con el asesoramiento de Savills.

El proyecto busca responder a la demanda de profesionales y nómadas digitales que buscan fórmulas residenciales adaptadas a estancias de distinta duración.

El desarrollo se sitúa a poca distancia del Centro Histórico, de las zonas hospitalarias y de diferentes servicios, y supone un nuevo movimiento en el creciente mercado del denominado living en Málaga. El proyecto contempla viviendas de uno y dos dormitorios, además de espacios comunes, plazas de aparcamiento, trasteros y piscina.

Las unidades se entregarán amuebladas y equipadas, e incorporarán soluciones tecnológicas orientadas a facilitar la gestión y la experiencia de los residentes. El modelo combina así el alojamiento privado con servicios y espacios compartidos, en una fórmula que pretende situarse entre el alquiler residencial convencional y otros formatos de alojamiento de mayor flexibilidad.

La operación amplía además la actividad de Top Gestión en el mercado residencial malagueño. La compañía cuenta actualmente con más de 4.700 viviendas en cartera en distintas localizaciones españolas, entre ellas Madrid, Málaga, Valencia, Alicante, Murcia, Ibiza y Guadalajara.

La gestión del nuevo activo correrá a cargo de The Residential Club, operador especializado en el segmento living. Con la incorporación de las 55 nuevas unidades, la compañía superará las 800 unidades bajo gestión.

El proyecto supone además un nuevo paso en su implantación en Málaga, donde ya opera The Residential Club Blink, un complejo de 186 unidades situado en el Parque Tecnológico de Andalucía, que abrió en septiembre de 2025.

Su propuesta combina alojamiento privado, servicios incluidos y zonas comunes con una gestión digitalizada, con el objetivo de ofrecer a los residentes una alternativa al alquiler tradicional y fórmulas de estancia más adaptables.

El nuevo desarrollo de La Trinidad se incorpora a las más de 200 unidades de coliving desarrolladas en Málaga durante los últimos años, según las compañías, que aseguran que estos proyectos han registrado elevados niveles de ocupación.

La operación se enmarca así en la expansión de nuevos formatos residenciales en Málaga, con proyectos que buscan cubrir una demanda de alojamiento más flexible y orientada a perfiles profesionales que requieren estancias de distinta duración.