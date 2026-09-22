Málaga aprueba la licitación del soterramiento de Valle-Inclán: 26,7 millones y dos túneles para acabar con los atascos

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Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga aprueba la licitación para el soterramiento de la avenida Valle-Inclán, con un presupuesto de 26,7 millones de euros. El proyecto se ejecutará en dos fases y contempla la construcción de dos túneles para mejorar la fluidez del tráfico y reducir los atascos. La obra incluye una remodelación integral del cruce de Valle-Inclán con Camino de Suárez y Martínez de la Rosa, además de una nueva glorieta con zonas ajardinadas. El soterramiento tendrá una longitud total de 660 metros y contará con cuatro carriles, mientras que el segundo túnel específico para acceso al centro será de 230 metros.

Luz verde a la licitación, mediante procedimiento abierto y con pluralidad de criterios de adjudicación, del proyecto y la obra de soterramiento de la avenida Valle-Inclán por un importe de 26.799.780,55 euros (IVA incluido).

Así lo han aprobado en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga que también ha informado de que el plazo de ejecución previsto es de 31 meses y se dividirá en dos fases.

De los 26,7 millones de euros de presupuesto, han señalado que 1.449.979,30 euros se destinarán a la primera fase de trabajos de campo y redacción de proyecto, y 25.349.801,25 euros a la segunda fase de ejecución de las obras.

En cuanto a las fases del proyecto, la primera será de 8 meses y se centrará en la redacción del proyecto de construcción y un mes para el visado de los colegios profesionales.

La segunda fase de 22 meses para la ejecución de las obras. Entre ambas fases se prevé un periodo para el visado, supervisión y aprobación del proyecto de construcción de un máximo de 5 meses.

Durante el primer trimestre de 2027 se contempla el inicio de la redacción del proyecto de construcción (con un plazo de 8 meses) y durante el segundo trimestre de 2028 el inicio de las obras.

Por su parte, en relación a estos criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, sobre un total de 100 puntos, para la valoración de las proposiciones se tendrán en cuenta como criterios de adjudicación el económico, con una puntuación máxima de 31 puntos, y el de calidad, con una puntuación máxima de 69.

Remodelación integral de Valle-Inclán

Esta actuación prevista contempla la remodelación integral de la intersección de la avenida de Valle-Inclán con Camino de Suárez y la calle Martínez de la Rosa.

El tráfico principal de la avenida de Valle-Inclán se canalizará mediante un paso inferior que permitirá mantener la circulación continua en sentido este-oeste, evitando la regulación semafórica y las interferencias con los movimientos transversales.

El soterramiento tendrá una longitud total de 660 metros, de los cuales 180 metros corresponderán al falso túnel y el resto a sus dos rampas de acceso, y contará con cuatro carriles de circulación, dos por sentido.

Además, se ejecutará un segundo túnel específico para facilitar el movimiento procedente del oeste por la avenida de Valle-Inclán con destino al centro de Málaga, a través de la calle Martínez de la Rosa.

Este será un paso inferior unidireccional de un carril, con una longitud total de 230 metros, de los que 150 serán en falso túnel, y 80 de rampa de salida. Esta solución permitirá separar este flujo principal del tráfico local y de los accesos del entorno, reduciendo los puntos de conflicto y mejorando la fluidez de entrada hacia el centro de la ciudad.

En superficie se construirá una glorieta de geometría elíptica y dos carriles de circulación. A través de ella se ordenarán las conexiones entre la avenida de Valle-Inclán, Camino de Suárez, calle Martínez de la Rosa, calle Galeno y calle Alcalde José Luis Estrada.

Asimismo, esta glorieta permitirá mantener todos los movimientos entre los seis ramales del nudo y canalizar las conexiones transversales entre los barrios situados al norte y al sur de la avenida.

Su isleta central, de aproximadamente 5.000 metros cuadrados, permitirá incorporar espacios ajardinados y mobiliario urbano y mejorará la integración urbana, la movilidad peatonal y la calidad del espacio público.