La madre de Nacho, asesinado a tiros en Barcenillas: "Siempre supe que no estaba vinculado a nada delictivo"

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Las claves Generado con IA La madre de Nacho, el joven asesinado a tiros en Barcenillas, defiende la honradez de su hijo y asegura que no estaba vinculado a ninguna actividad delictiva. Nacho fue atacado y gravemente herido por tres personas mientras estaba sentado cerca de su domicilio; falleció poco después pese a los intentos de auxilio de vecinos y sanitarios. La Policía Nacional detuvo a los tres presuntos autores en menos de doce horas tras el tiroteo, uno de ellos en Fuengirola tras intentar cambiar de aspecto para evitar su localización. La madre de Nacho solicita mayor presencia policial en Málaga para combatir la violencia creciente y agradece a quienes intentaron salvar la vida de su hijo.

La madre de Nacho, el joven de 20 años tiroteado el pasado 18 de septiembre en la plazoleta Virgen del Rocío en la zona de Barcenillas, en Málaga capital, ha roto su silencio a través de un comunicado en el que defiende la honradez de su hijo y reclama justicia.

"Siempre supe que no estaba vinculado a nada delictivo. Todo lo contrario, amaba a su madre y a sus amigos", afirma. La mujer asegura que su hijo era un chico bueno, trabajador, querido por sus amigos y amigas, que han llenado las redes de mensajes en su recuerdo.

En su comunicado, difundido a los medios de comunicación y adelantado por Málaga Hoy, la mujer enmarca la muerte de Nacho en un contexto de violencia creciente en la ciudad. "Es víctima de la extrema violencia instaurada en la sociedad, y últimamente, en Málaga", denuncia, antes de pedir un refuerzo policial. "Pido a las autoridades que se aumenten los efectivos para acabar con esta lacra", reclama.

La madre de Nacho ha querido cerrar su comunicado con un mensaje de agradecimiento a quienes intentaron salvar la vida de su hijo. "Mi más sincero agradecimiento a la policía, a los sanitarios y a los vecinos que le auxiliaron", concluye.

Nacho fue tiroteado alrededor de las 11.40 horas del viernes en el barrio de Barcenillas, junto a la puerta de un supermercado Día. Tres personas, ya detenidas por la Policía Nacional, le dispararon en dos ocasiones, una en la pierna y otra en la espalda, cuando el joven estaba sentado en una escalerilla próxima a su domicilio.

Tras resultar gravemente herido, Nacho se refugió como pudo en el supermercado para pedir ayuda, donde clientes y cajeros intentaron socorrerlo a la espera de la ambulancia. Todos los esfuerzos fueron en vano. Acabó falleciendo poco después.

La investigación permanece abierta y declarada secreta, aunque la primera hipótesis policial apunta a que los detenidos habrían confundido a Nacho con un sicario que estaría vigilándolos. Fuentes policiales han confirmado que el joven no tenía antecedentes ni pertenecía a ninguna banda.

Los detenidos

Un par de horas después de que se produjeran los hechos, la Policía informó de que el joven había resultado herido por arma de fuego y que había sido evacuado a un hospital, aunque acabó perdiendo la vida, y de un detenido por su presunta implicación en los hechos.

Aunque hasta el lugar se trasladó el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, la investigación fue asumida por agentes de la UDYCO Costa del Sol y del GRECO Costa del Sol, un aspecto que lleva a pensar que tras la muerte de Nacho estuviera alguna banda dedicada al crimen organizado. Así, los agentes continuaron las pesquisas para localizar a los otros dos hombres que, según la investigación, habrían participado en el ataque.

Las gestiones permitieron localizar en Málaga una vivienda utilizada por el primer detenido. Los agentes llevaron a cabo una entrada y registro en el inmueble y procedieron a detener allí al segundo de los presuntos autores.

La Policía centró entonces sus esfuerzos en localizar al tercero. Los investigadores consiguieron identificarlo plenamente pese a que, después de huir del lugar de los hechos, se había cambiado de ropa y de aspecto con el objetivo de dificultar su localización.

Finalmente, alrededor de las 23.00 horas, los agentes consiguieron localizarlo en una calle de Fuengirola y procedieron a su detención. De este modo, en menos de doce horas desde el tiroteo, la Policía Nacional había detenido a los tres hombres investigados por su presunta participación en el ataque que acabó con la vida del joven de 20 años.

En menos de doce horas, la Policía Nacional logró detener a los tres hombres investigados, el último de ellos localizado en una calle de Fuengirola tras cambiarse de ropa y aspecto para dificultar su identificación.