La calle de Pinares de San Antón donde ocurrieron los hechos. Google Maps

Muere en Málaga la mujer a la que su pareja intentó estrangular antes de suicidarse en Pinares de San Antón

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Las claves Generado con IA Una mujer de 35 años ha fallecido en Málaga tras ser estrangulada por su pareja, que posteriormente se suicidó. El ataque ocurrió en una vivienda de la calle Leoni Benabú, en la zona de Pinares de San Antón. Fue una hija de la pareja, de 12 años, quien alertó a Emergencias al presenciar la agresión. Ni la víctima ni el agresor figuraban en el Sistema VioGén de seguimiento de casos de violencia de género.

La mujer de 35 años que resultó gravemente herida el pasado miércoles después de que su pareja intentara estrangularla en una vivienda de Málaga capital ha fallecido tras permanecer varios días ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de la capital. El hombre, de 39 años, se quitó la vida después de la agresión.

Su muerte viene a sumarse a la de otras cinco mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año en la provincia de Málaga. Los hechos ocurrieron alrededor de las 18.00 horas del miércoles en una vivienda de la calle Leoni Benabú, en la zona de Pinares de San Antón.

Fue una de las hijas de la pareja, de 12 años, quien alertó a Emergencias 112 Andalucía al presenciar la agresión y comunicar que su padre estaba intentando estrangular a su madre.

La rápida llamada permitió activar a los servicios sanitarios y a la Policía Nacional. Cuando los agentes llegaron al domicilio, encontraron a la mujer en parada cardiorrespiratoria. Le practicaron maniobras de reanimación y consiguieron recuperarla antes de que fuera trasladada de urgencia a un centro hospitalario, donde quedó ingresada en la UCI.

Durante los primeros días, la evolución de la víctima llegó a ser estable dentro de la gravedad. El viernes continuaba hospitalizada en la UCI, según informó Europa Press citando fuentes conocedoras del caso. Fuentes sanitarias apuntan a que la familia ha decidido donar los órganos de la mujer.

El hombre fue localizado muerto en la misma vivienda después de ahorcarse con unas bridas tras el ataque.

La Policía Nacional investigaba los hechos como un episodio de violencia de género.

Ni la víctima ni el hombre figuraban en el Sistema VioGén de seguimiento de casos de violencia de género, según confirmaron fuentes policiales tras el suceso.