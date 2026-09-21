La maquinaria de Urbanismo de Málaga, al detalle: 1.484 licencias, 2.518 viviendas y 264 emergencias

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Las claves Generado con IA Urbanismo de Málaga tramitó en 2025 un total de 1.484 licencias de obra y autorizó la construcción de 2.518 viviendas. El organismo gestionó 264 emergencias en edificios y ejecutó proyectos municipales por valor de 54,77 millones de euros. Se identifican 3,2 millones de metros cuadrados de suelo en proceso de urbanización, con capacidad para 14.187 viviendas futuras. La Gerencia también intervino en la protección del patrimonio, con 76 expedientes y actuaciones destacadas en el Museo Carmen Thyssen y el Palacio Villalón.

La Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga es mucho más que el organismo que concede licencias para construir viviendas.

Su actividad abarca desde la autorización de nuevas promociones hasta la vigilancia de las obras, la disciplina urbanística, la atención de situaciones de riesgo en edificios, la conservación del patrimonio, la supervisión de proyectos municipales y la gestión del suelo sobre el que se levantará buena parte de la ciudad del futuro.

La Memoria de Gestión de 2025 permite poner cifras a toda esa maquinaria administrativa. En un solo ejercicio, Urbanismo registró 1.484 altas de licencias de obras y resolvió 1.090 expedientes, autorizó 2.518 viviendas, tramitó 6.991 declaraciones responsables de obras, abrió 556 expedientes de disciplina urbanística, intervino en 264 situaciones de emergencia en edificios y supervisó proyectos cuyo presupuesto conjunto ascendía a 54,77 millones de euros.

Otra cifra que permite dimensionar su actividad económica: el organismo cerró el año con 56,86 millones de euros en contratos adjudicados, de los que 53,32 millones correspondieron a obras.

En cuanto al presupuesto, el crédito definitivo de la Gerencia ascendió a 220,78 millones de euros, aunque la cifra ejecutada debe distinguirse de ese crédito disponible: las obligaciones reconocidas fueron de 72,36 millones, el 32,78% del presupuesto definitivo.

Gerencia de urbanismo de Málaga. EP

El capítulo de las licencias continúa siendo uno de los principales termómetros de la actividad urbanística de Málaga.

Durante 2025 se registraron 1.484 altas de expedientes de licencia de obras y se dictaron 1.090 resoluciones, con 2.518 viviendas concedidas.

La cifra supone un descenso respecto a las 3.007 autorizadas en 2024, pero la propia Gerencia sitúa el dato todavía en un nivel elevado dentro de la serie histórica del departamento.

A este volumen hay que añadir una vía de tramitación diferente: las declaraciones responsables de obras. En 2025 se contabilizaron 6.991 altas, el procedimiento empleado para actuaciones de menor entidad y que la propia memoria identifica como el canal predominante para este tipo de intervenciones.

La actividad se extiende además a la transformación y división del suelo. Urbanismo tramitó 58 licencias de parcelación, el máximo de la serie analizada.

Expedientes de urbanización

Durante 2025 se presentaron 345 solicitudes relacionadas con canalizaciones de infraestructuras de redes de empresas suministradoras, rampas en la vía pública, vados vehiculares y otras actuaciones sobre el dominio público.

A ellas se sumaron 416 expedientes de separatas de urbanización de obras anexas a la edificación.

Otra de las patas de Urbanismo es controlar que las actuaciones que se realizan en la ciudad se ajusten a la normativa. En 2025 se dieron de alta 556 expedientes por incumplimiento de la normativa urbanística y se dictaron 547 resoluciones.

También se tramitaron 201 certificados de inexistencia de expediente de infracciones, la cifra más alta del periodo analizado y un 38,6% superior a la de 2024. En este procedimiento, el tiempo medio fue de tres días para la apertura y de 30,7 días para completar la tramitación.

Uno de los datos que más sobresale en la memoria aparece en la conservación de inmuebles y la seguridad. Urbanismo contabilizó el año pasado 264 actuaciones de emergencia, correspondientes a medidas cautelares y declaraciones de ruina inminente. La cifra supera ampliamente las 113 actuaciones registradas en 2024 y constituye el máximo de la serie recogida en la memoria.

En paralelo, se ejecutaron 83 obras en régimen de subsidiariedad y realizó 33 intervenciones urgentes en inmuebles municipales. En cuanto a los expedientes de conservación, se iniciaron 276 y se archivaron 181 durante el ejercicio.

La protección del patrimonio constituye otro de los trabajos menos visibles de la Gerencia. Durante 2025 se iniciaron 76 expedientes relacionados con actuaciones en entornos de patrimonio histórico y arqueológico, asociados a 135 inspecciones.

Entre las actuaciones recogidas figuran la finalización de las obras de adecuación arquitectónica del sótano arqueológico del Museo Carmen Thyssen, recepcionadas en marzo de 2025, y los trabajos de limpieza y consolidación de restos arqueológicos del sótano del Palacio Villalón, entre ellos el Ninfeo.

El suelo para más de 14.000 viviendas futuras

La memoria identificaba 3,2 millones de metros cuadrados de suelo en proceso de urbanización o en condiciones de poder hacerlo, con capacidad para 10.586 viviendas, de las que 1.937 serían protegidas. La inversión estimada para urbanizar ese suelo asciende a 153 millones de euros.

A ello añade otros 1,15 millones de metros cuadrados en trámite de aprobación municipal, con capacidad para 3.601 viviendas, 2.080 de ellas protegidas, y una inversión estimada de 49 millones.

Son, en conjunto, 14.187 viviendas potenciales sobre 4,35 millones de metros cuadrados, pero se trata de suelo en diferentes fases de desarrollo o tramitación, no de viviendas disponibles de forma inmediata.