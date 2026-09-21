De Brasil a India: las dos caras del creciente comercio internacional del Puerto de Málaga

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Las claves Generado con IA El Puerto de Málaga alcanzó en 2025 un récord de 5,6 millones de toneladas movidas, con un crecimiento del 24,3% respecto al año anterior. Estados Unidos, Brasil, España, Canadá e India son los principales socios comerciales del puerto, representando casi el 46% del tráfico analizado. El tráfico con Brasil y Canadá destaca por la llegada de mercancías, mientras que India y Reino Unido muestran un perfil claramente exportador desde Málaga. El puerto avanza en sostenibilidad y digitalización, con inversiones en electrificación, modernización de infraestructuras y gestión portuaria digital.

Poner el foco sobre las cuentas anuales del Puerto de Málaga permite descubrir mucho más que la evolución económica de la Autoridad Portuaria. Entre sus páginas aparece también una auténtica radiografía de las relaciones comerciales que mantiene el recinto malagueño con buena parte del mundo.

Las cifras de 2025 dibujan un mapa especialmente llamativo. Estados Unidos, Brasil, España, Canadá e India encabezan la clasificación de países por volumen de mercancías, aunque cada uno mantiene una relación muy diferente con Málaga. Mientras algunos son fundamentalmente mercados de entrada de mercancías, otros presentan un perfil claramente exportador desde el puerto malagueño.

En conjunto, la tabla incluida en las cuentas suma 5.515.194 toneladas, con 2.589.392 toneladas embarcadas y 2.925.802 desembarcadas. El documento precisa que esta información representa más del 80% del tráfico del puerto con terceros países.

La clasificación está encabezada por Estados Unidos, con 650.139 toneladas, seguido de Brasil, con 600.408; España, con 557.989; Canadá, con 420.357, e India, con 303.205 toneladas. Los cinco primeros concentran aproximadamente el 45,9% de las toneladas recogidas en esta muestra.

Estados Unidos, el principal mercado

Estados Unidos es el país con el que Málaga mantiene una mayor relación comercial individual, con 650.139 toneladas.

La relación está claramente inclinada hacia las entradas. Del total, 392.022 toneladas fueron desembarcadas, frente a 258.117 embarcadas. Son 133.905 toneladas más de mercancía recibida que enviada.

Estados Unidos representa así el 11,8% de toda la muestra analizada, convirtiéndolo en el principal socio individual por volumen de mercancías de la tabla.

El segundo puesto corresponde a Brasil, con 600.408 toneladas, el 10,9% de la muestra. Su relación con Málaga es mucho más desequilibrada. 579.187 toneladas fueron desembarcadas, mientras que solo 21.220 fueron embarcadas.

Es decir, prácticamente toda la relación comercial con Brasil está orientada a la llegada de mercancías al puerto malagueño. La diferencia entre ambas magnitudes supera las 557.000 toneladas.

En tercer lugar aparece España, con 557.989 toneladas y un peso del 10,1% dentro de la muestra. En este caso el comportamiento es diferente. Málaga embarcó 343.030 toneladas hacia España y desembarcó 214.959, por lo que existe un predominio de las salidas, aunque mucho más equilibrado que en el caso de Brasil.

El cuarto puesto es para Canadá, con 420.357 toneladas. También en este caso existe un fuerte predominio de las entradas: 367.435 toneladas fueron desembarcadas, frente a 52.922 embarcadas. Canadá representa el 7,6% de la muestra y se coloca por delante de mercados tradicionales como Italia o Reino Unido.

India, la otra cara de la moneda

Y entonces aparece India, con 303.205 toneladas y el 5,5% de la muestra. Su comportamiento es prácticamente el inverso al de Brasil. En 2025, Málaga embarcó 270.295 toneladas con destino a India, mientras que solo recibió 32.910 toneladas procedentes de este país.

La diferencia supera las 237.000 toneladas y convierte a India en uno de los principales ejemplos del perfil exportador del puerto.

El listado de las cuentas permite encontrar otros casos incluso más extremos. El Reino Unido suma 232.277 toneladas, pero de ellas 206.118 fueron embarcadas y solo 26.159 desembarcadas.

Más acusado es el caso de Emiratos Árabes Unidos: 182.471 toneladas en total, con 180.285 embarcadas y apenas 2.185 desembarcadas.

En el lado contrario se encuentran Turquía, con 222.520 toneladas desembarcadas frente a 31.249 embarcadas; e Italia, con 166.958 descargadas frente a 65.518 cargadas.

China ofrece una relación mucho más equilibrada, con 87.473 toneladas embarcadas y 74.659 desembarcadas.

Entre los países incluidos en la clasificación aparece también un caso especialmente llamativo: Ucrania. El país suma 131.432 toneladas, pero prácticamente todo el tráfico corresponde a mercancías desembarcadas en Málaga: 131.045 toneladas frente a solo 387 embarcadas.

También aparecen Argelia, con 104.815 toneladas; Portugal, con 94.366, y Marruecos, con 87.657.

El resultado es un mapa comercial muy diversificado. Málaga mantiene relaciones con Norteamérica, Sudamérica, Europa, el Mediterráneo, Oriente Medio y Asia, con países que presentan perfiles comerciales completamente diferentes.

Un mapa comercial que crece

El interés de esta radiografía internacional aumenta al cruzarla con el comportamiento general del Puerto de Málaga durante 2025.

El recinto cerró el ejercicio con 5,6 millones de toneladas de mercancías, un 24,3% más que en 2024 y el mayor volumen alcanzado en el siglo XXI. Según las cuentas anuales reformuladas, Málaga fue además la autoridad portuaria del sistema estatal con mayor crecimiento relativo durante el ejercicio.

Una parte fundamental de este salto se encuentra precisamente en los tráficos más relacionados con las cadenas internacionales. El tráfico de contenedores creció un 76,3%, mientras que la mercancía general se disparó un 215%.

En sentido contrario, los graneles sólidos y líquidos descendieron, especialmente en productos como piensos, forrajes y gasóleo.

El dato de los buques también resulta significativo. El número de barcos operados bajó un 10,6%, pero el porte medio aumentó un 14,93%. Málaga, por tanto, está moviendo más carga con barcos de mayor tamaño y concentrando una mayor cantidad de mercancía por operación.

La conectividad marítima también se ha reforzado: los servicios regulares aumentaron más de un 30%, con una ampliación de las conexiones con Europa, África, Norteamérica y Asia.

Las cuentas aportan otro dato especialmente relevante: el tráfico de exportación alcanzó 3,8 millones de toneladas, un 51,3% más que en 2024, y pasó a representar aproximadamente el 68% del tráfico total.

No obstante, existe una diferencia entre esta cifra agregada y la tabla de países. Esta última contabiliza 2,589 millones de toneladas embarcadas y 2,926 millones desembarcadas dentro de la muestra analizada.

La evolución se extiende al tráfico de vehículos nuevos. En 2025 se alcanzaron 109.797 unidades, un 26,9% más que el año anterior, consolidando la automoción como una de las líneas de negocio más dinámicas del recinto.

La línea regular con Melilla también creció ligeramente, con 365.503 pasajeros, un 0,7% más, y 82.891 vehículos en régimen de pasaje, un 2,1% más.

Y el puerto recuperó con fuerza el tráfico de cruceros: 570.481 pasajeros y 331 escalas, con incrementos del 21,3% y el 19%, respectivamente.

Nuevas inversiones

El buen comportamiento de los tráficos se refleja en las cuentas económicas. La cifra de negocio alcanzó 22,09 millones de euros, frente a 20,44 millones en 2024, un 8,04% más.

El resultado de explotación se situó en 2,94 millones y el beneficio del ejercicio ascendió a 4,52 millones, casi 2,9 millones más que un año antes.

La evolución del beneficio, no obstante, debe interpretarse con cautela porque las cuentas incorporan efectos contables extraordinarios, correcciones de ejercicios anteriores, ajustes relacionados con litigios y una indemnización derivada de la denominada obra del Atraque Sur.

Al mismo tiempo, el puerto está aumentando su capacidad inversora. El inmovilizado material en curso ascendía a 8,02 millones de euros, frente a 3,75 millones un año antes.

Entre las actuaciones figuran el traslado de las instalaciones de atraque de embarcaciones de servicios oficiales, la conexión eléctrica de los muelles y aumento de potencia hasta 25 MW, el sistema de gestión portuaria PCS + PMS, la demolición de la lonja vinculada a la futura ampliación de los terrenos del Muelle 8 y el proyecto del nuevo Muelle 8 y la prolongación del Muelle 9.

El sistema PCS + PMS pretende digitalizar la gestión de escalas, mercancías, dominio público, Puesto de Control Fronterizo y levante de mercancías sin papeles, además de incorporar una ventanilla única local, cartografía digital y herramientas de análisis de datos.

También se contempla la ampliación de la capacidad del Puesto de Control Fronterizo y la construcción de una nueva nave frigorífica, dos actuaciones especialmente importantes para el crecimiento de los productos agroalimentarios y refrigerados.

La transformación verde del puerto

El crecimiento comercial va acompañado de un proceso de electrificación. La conexión de los muelles a la red eléctrica y el aumento de potencia hasta 25 megavatios permitirán a los buques conectarse durante sus escalas y reducir el uso de motores auxiliares, con la consiguiente disminución de emisiones y ruido.

El 70% de la flota de vehículos de la Autoridad Portuaria ya es eléctrica. Además, en 2025 se ejecutó la primera fase de modernización del alumbrado exterior.

La inversión acumulada en activos ambientales alcanza 5,22 millones de euros, mientras que los gastos ambientales imputados a la cuenta de resultados sumaron 1,64 millones durante el ejercicio.

El balance financiero deja una fotografía de fortaleza, aunque con una exigencia inversora cada vez mayor. La Autoridad Portuaria cerró 2025 con 210,39 millones de euros de activo y 150,18 millones de patrimonio neto. La tesorería pasó de 27,66 a 9,78 millones, debido al esfuerzo inversor y a la colocación de 17 millones en depósitos financieros a corto plazo.

La deuda con entidades de crédito ascendía a 28,87 millones de euros y el coste medio de la financiación ajena era del 2,44%.