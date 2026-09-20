Los tres detenidos por el tiroteo mortal de Barcenillas, en Málaga, pasarán a disposición judicial este lunes

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Las claves Generado con IA Tres personas han sido detenidas por su presunta implicación en el tiroteo mortal de un joven de 20 años en la calle Barcenillas, Málaga. Los arrestos se realizaron en diferentes puntos de Málaga y Fuengirola en el marco de la Operación Brown. La víctima fue atacada cuando estaba sentada cerca de su domicilio y falleció tras ser trasladada al hospital. La Policía Nacional detuvo a los tres sospechosos en menos de doce horas y continúa investigando las circunstancias del homicidio.

Los tres detenidos por su presunta implicación en el homicidio de un joven de 20 años tiroteado este viernes en la calle Barcenillas de Málaga pasarán a disposición judicial, según ha confirmado la Policía Nacional.

Los arrestados fueron localizados en distintos puntos de Málaga y Fuengirola en el marco de la Operación Brown, desplegada por los investigadores tras el ataque. Los tres se encuentran detenidos mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar el móvil.

Los hechos se produjeron alrededor de las 11.40 horas del viernes en la calle Barcenillas, en la zona centro de Málaga. Según la información facilitada por la Policía Nacional, varios testigos alertaron de que se habían producido disparos.

La víctima se encontraba sentada en un banco próximo a su domicilio cuando tres hombres se acercaron y efectuaron varios disparos contra ella. El joven, de nacionalidad española, resultó inicialmente herido y fue trasladado a un centro hospitalario, aunque finalmente falleció como consecuencia de las heridas.

A las 13.20 horas, la Policía Nacional informaba de que un joven había resultado herido por arma de fuego y de que ya había un detenido por su presunta implicación en los hechos. La investigación permanecía entonces abierta para localizar a los otros dos sospechosos.

Las pesquisas fueron asumidas por agentes de la UDYCO Costa del Sol y del GRECO Costa del Sol, que avanzaron durante las siguientes horas en la identificación y localización de los presuntos autores.

Las gestiones llevaron a los investigadores hasta una vivienda utilizada por el primer detenido en Málaga. Tras realizar una entrada y registro en el inmueble, los agentes localizaron y detuvieron allí al segundo de los presuntos implicados.

Quedaba por localizar al tercero. Los investigadores consiguieron identificarlo plenamente pese a que, tras huir del lugar del tiroteo, habría cambiado de ropa y de aspecto con la intención de dificultar su localización.

Finalmente, alrededor de las 23.00 horas, los agentes consiguieron localizarlo en una calle de Fuengirola, donde procedieron a su arresto.

Así, en menos de doce horas desde el tiroteo, la Policía Nacional había detenido a las tres personas investigadas por su presunta participación en el ataque que acabó con la vida del joven.

La investigación continúa abierta para esclarecer por completo lo ocurrido y determinar las circunstancias del homicidio.