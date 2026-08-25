El gigante francés Aedo, dueño de Leroy Merlín, amplía su imperio en Málaga con otro Obramat: hay fecha de apertura

Las claves

Las claves Generado con IA Adeo, propietario de Leroy Merlin y Obramat, abrirá un nuevo Obramat en Bahía de Málaga el 29 de septiembre. La nueva nave comercial contará con 2.845 metros cuadrados construidos y 149 plazas de aparcamiento. El local se sitúa justo enfrente del Obramat ya existente en la zona, reforzando la presencia del grupo cerca del aeropuerto. La apertura impulsa el desarrollo de Bahía de Málaga como área comercial, junto a otras inversiones recientes en la zona.

El nuevo Obramat que el gigante francés Adeo ha levantado en Bahía de Málaga ya tiene fecha de estreno. La cartelería instalada en el propio recinto anuncia la apertura para el 29 de septiembre, con el reclamo de que amplían su oferta de construcción en la capital.

Se trata de la gran nave comercial dedicada a construcción que la Gerencia de Urbanismo autorizó a comienzos de este año en la calle Clara Schumann, en el ámbito de Bahía de Málaga, junto al Plaza Mayor. La operación fue impulsada por Inmobiliaria Bricolaje Bricoman S.L.U., sociedad vinculada a Adeo, propietaria también de Leroy Merlin.

Una de las particularidades de la actuación es su ubicación, justo enfrente de la tienda de Obramat que ya funciona desde hace años en la zona. El grupo refuerza así su presencia en un mismo entorno comercial, muy próximo al aeropuerto.

La resolución de la licencia autorizó una superficie construida de 2.845 metros cuadrados sobre una parcela de 8.299,13 metros cuadrados, con un presupuesto de ejecución material de 373.150,36 euros. El proyecto contempla 149 plazas de aparcamiento, 5 de ellas adaptadas.

La altura del inmueble quedó condicionada por las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga, que fijan el límite en 14,18 metros para la nave y 14 metros para el camión grúa.

La parcela se sitúa en el sector SUNP-BM.3, dentro de las trayectorias de vuelo, de modo que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea tuvo que emitir un acuerdo favorable antes de la aprobación.

El suelo estuvo afectado inicialmente por el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas. Esa situación quedó corregida tras la revisión de los mapas de peligrosidad del río Guadalhorce, publicada en 2025, que dejó la parcela fuera de la zona inundable.

La apertura confirma el desarrollo paulatino de Bahía de Málaga como gran área comercial y de servicios en el entorno del aeropuerto, donde en los últimos años se han concentrado plataformas logísticas, medianas superficies y usos ligados al turismo.

En las proximidades se localiza también el nuevo centro de ocio impulsado por Sould Park, con una inversión prevista de 15 millones de euros.

Obramat, antigua Bricomart, es la enseña del grupo Adeo especializada en materiales de construcción y reforma para el cliente profesional. La marca mantiene un plan de expansión sostenido en España, donde supera los 40 almacenes.