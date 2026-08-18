El 'tirachinas' evita la Feria de Málaga tras el accidente que sufrieron dos niños malagueños en la atracción en Sevilla

La Feria de Málaga también se vive en los 'cacharritos' Álvaro Cabrera

Las claves

Las claves Generado con IA La atracción 'tirachinas' Steel Max no estará presente en la Feria de Málaga 2026. La ausencia coincide con el accidente ocurrido en la Feria de Abril de Sevilla, donde dos menores malagueños resultaron heridos al romperse una cuerda de la atracción. El incidente dejó cuatro heridos leves y requirió hospitalización para los dos menores, Manuel y Carlos. El Steel Max era la atracción más cara del recinto y su ausencia será notable en el Real del Cortijo de Torres durante la feria de agosto.

El Steel Max, más conocida como la atracción del "tirachinas", que temporada tras temporada en la atracción más cara e imponente del Real, no figura entre los cacharritos de la Feria de Málaga 2026, tal y como ha podido comprobar EL ESPAÑOL de Málaga.

La ausencia de esta atracción coincide con el arrastre del recuerdo del accidente que dejó el pasado 24 de abril, en la Feria de Abril de Sevilla, a dos menores malagueños heridos.

Aquel viernes, sobre las 20.20 horas, se rompió una de las cuerdas de la atracción en la Calle del Infierno y la cápsula en la que viajaban Manuel y Carlos, de 11 y 17 años, impactó contra uno de los pilares. En total resultaron heridas leves cuatro personas y solo los dos menores que ocupaban la atracción necesitaron traslado hospitalario.

Carlos, de 17 años, relató entonces a EL ESPAÑOL de Málaga que tuvo "un déjà vu, como el presentimiento de que iba a pasar algo". Sobre el fallo, explicó que "en uno de los botes se soltó la cuerda y chocamos contra uno de los pilares". Del impacto, describió, le quedaron dolores repartidos por el cuerpo, "me duele el muslo, el cuello, la cabeza… y la ceja cuando me la toco".

Su compañero Manuel, de 11 años, recibió el alta con cojera, lesiones en el muslo interno, un labio partido y una herida en el pómulo. María, madre de Manuel, grabó la escena y la resumió al recordar que "pensé que se mataban".

La imagen de ambos niños en el hospital y el momento tras el suceso. EEM

Tras el rescate, los bomberos precintaron la instalación y acotaron la zona con la colaboración de Protección Civil. La Policía Local inspeccionó la documentación técnica de la atracción y la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación para esclarecer las causas del fallo, pero no trascendieron más detalles al respecto.

La noticia tuvo bastante repercusión en la provincia de Málaga por el origen de los heridos y tras años sin fallar los feriantes han decidido no acudir a la feria de la ciudad.

Cabe recordar que el Steel Max ha repetido en los últimos años como la atracción más cara de la Feria de Málaga, con el billete a 15 euros. Su ausencia deja un hueco llamativo en el Real del Cortijo de Torres, que este año acoge la feria del 15 al 22 de agosto.