Vuelve la bandera verde en tres de las cuatro playas de Málaga capital tras los vertidos al mar durante las fuertes lluvias

Las claves

Las claves Generado con IA Tres de las cuatro playas afectadas en Málaga capital recuperan la bandera verde tras los vertidos al mar provocados por las lluvias. Las playas de Campo de Golf – San Julián, La Misericordia y Sacaba ya permiten el baño con normalidad, según el Ayuntamiento. La playa de San Andrés mantiene la bandera roja y sigue sin recomendarse el baño por precaución. Los vertidos fueron breves y de poco volumen, y aunque las playas no estuvieron cerradas, se desaconsejaba el baño temporalmente.

Vuelve la Bandera Verde en tres de las cuatro playas en las que el Ayuntamiento no recomendaba el baño este pasado sábado, después de los vertidos al mar tras las fuertes lluvias.

Unas 24 horas después, el Ayuntamiento restablece la bandera verde en las playas del Campo de Golf – San Julián, La Misericordia y Sacaba, según han informado en un comunicado.

En cambio, la playa de San Andrés continúa con bandera roja. Como consecuencia de la tormenta registrada la madrugada del sábado 15 de agosto, se produjeron alivios en distintos puntos de la ciudad, con vertidos al mar.

Se trata de vertidos breves y de poco volumen, como se indica desde Emasa. Dichas playas no han estado cerradas, si bien, como medida preventiva, el baño no era aconsejable en estos puntos del litoral.