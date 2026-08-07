Málaga crece más que Barcelona y Madrid: el 93% de sus nuevos habitantes son extranjeros

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga ha alcanzado los 603.144 habitantes en 2026, superando en crecimiento demográfico a Madrid y Barcelona durante el último año. El 93,5% del aumento poblacional en Málaga se debe a la llegada de residentes extranjeros, que ya representan el 12,5% de la población local. Málaga ocupa la quinta posición entre las capitales españolas con mayor número de residentes extranjeros, superando a ciudades como Sevilla y Murcia. El dinamismo demográfico también se refleja en otros municipios de la Costa del Sol, como Marbella, que ha incrementado su población y residentes extranjeros.

Málaga continúa consolidándose como una de las grandes ciudades españolas con mayor dinamismo demográfico.

La capital de la Costa del Sol ha alcanzado los 603.144 habitantes a 1 de enero de 2026, según la Estadística Continua de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE), tras incorporar 5.971 nuevos vecinos en apenas un año.

La variación es significativamente mayor si se toma como referencia el 1 de enero de 2021, cuando la cifra de habitantes era de 578.063. Es decir, 25.081 menos.

El dato actualizado a principios del presente ejercicio deja una comparación especialmente llamativa: Málaga ganó más población que Barcelona y Madrid durante el mismo periodo. Mientras la capital de la Costa del Sol sumó casi 6.000 habitantes, la capital de España sumó 4.465 nuevos y Barcelona apenas 447.

De hecho, entre las grandes capitales españolas solo Sevilla (+9.755 habitantes) y Valencia (+7.104) registraron un crecimiento superior al de Málaga en términos absolutos.

La evolución confirma la tendencia de los últimos años y sitúa a Málaga entre las capitales con mayor crecimiento del país. Con más de 603.000 habitantes, mantiene su posición como la segunda ciudad más poblada de Andalucía, únicamente por detrás de Sevilla.

Sin embargo, el análisis detallado de la estadística muestra que ese crecimiento tiene un claro protagonista: la población de nacionalidad extranjera.

El 93% del crecimiento

Entre enero de 2025 y enero de 2026, el número de residentes extranjeros en Málaga pasó de 69.892 a 75.476, lo que supone un incremento de 5.584 personas, un 7,99% más en solo doce meses.

En términos prácticos, el 93,5% del crecimiento demográfico registrado por la ciudad durante el último año corresponde al aumento de la población extranjera, mientras que el resto del incremento se explica por la evolución de la población con nacionalidad española.

Actualmente, los residentes extranjeros representan el 12,5% de la población de Málaga, es decir, aproximadamente uno de cada ocho vecinos.

El aumento también consolida a Málaga como una de las ciudades más internacionales del país. Con 75.476 residentes extranjeros, ocupa la quinta posición entre las capitales españolas, solo por detrás de Madrid (662.994), Barcelona (444.123), Valencia (172.387) y Alicante (82.746).

La capital malagueña supera ya a otras grandes ciudades como Sevilla (68.350 residentes extranjeros), Murcia (67.064), Bilbao (45.903) o Valladolid (27.379), reforzando su peso como uno de los principales polos demográficos de España.

La comparación con Barcelona resulta especialmente significativa. Aunque la capital catalana incorporó 6.460 residentes extranjeros, frente a los 5.584 de Málaga, el ritmo de crecimiento fue muy distinto.

Mientras Barcelona aumentó su población extranjera un 1,5%, Málaga lo hizo cerca de un 8%, una diferencia que explica que prácticamente todo el crecimiento demográfico de la ciudad durante el último año se haya concentrado en este colectivo.

El dinamismo demográfico se extiende al resto de la Costa del Sol. Marbella alcanzó los 162.155 habitantes, frente a los 160.478 contabilizados un año antes.

En paralelo, la población extranjera del municipio aumentó de 49.813 a 51.389 residentes, consolidando el atractivo internacional de uno de los principales destinos residenciales y turísticos de la provincia.