Málaga reabre la venta del gran hotel de La Térmica ante el interés de varias empresas

Infografía de la operación urbanística en los suelos de La Térmica, en Málaga. Leclercq Associes

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga reabre la venta del solar hotelero de La Térmica tras el interés mostrado por varias empresas. La parcela, con edificabilidad de 16.287,74 m², está destinada exclusivamente a uso hotelero y exige la construcción de un hotel de al menos 5 estrellas. La operación se reactivará tras declararse oficialmente desierta la primera subasta, donde no se presentaron ofertas. La venta podría realizarse de forma directa si solo hay un interesado, o mediante un nuevo concurso público si hay varios aspirantes.

Asumido el varapalo inicial provocado por la subasta desierta de solar hotelero de La Térmica, en la nueva Milla de Oro del litoral oeste de Málaga capital, el Ayuntamiento anuncia su intención de volver a salir al mercado ante el interés mostrado por varias empresas.

Así lo ha confirmado este jueves la Gerencia de Urbanismo, que informa de que reactivará el proceso de enajenación, que fijaba un precio de partida de 40,7 millones de euros (IVA incluido).

Para avanzar en este camino, el primer paso llegará el próximo lunes, cuando el Consejo Rector de Urbanismo tiene previsto declarar oficialmente desierto el procedimiento de venta original de la parcela, trámite imprescindible para poder iniciar una nueva operación de venta.

La parcela, situada en el número 120 del Camino de la Térmica, cuenta con una edificabilidad de 16.287,74 metros cuadrados y está reservada exclusivamente para uso hotelero dentro de uno de los mayores desarrollos urbanísticos que afronta actualmente la capital. Uno de los condicionantes que pesa sobre este espacio es que los potenciales compradores tendrán que desarrollar un hotel de al menos 5 estrellas.

El movimiento supone un nuevo impulso para un ámbito llamado a convertirse en una de las nuevas centralidades urbanas de Málaga.

La primera licitación no recibió ninguna oferta, pero el escenario ha cambiado. Según el Ayuntamiento, varias empresas han trasladado su interés por el suelo, circunstancia que ha llevado a la Gerencia de Urbanismo a reactivar la operación.

Dos vías para vender la parcela

Una vez se declare desierta la licitación, la legislación abre dos posibilidades.

La primera permite la venta directa si durante los dos meses siguientes se acredita el interés de un único comprador. En cambio, si concurren varias empresas interesadas, el Ayuntamiento podrá optar por convocar un nuevo concurso público para adjudicar el suelo.

La Gerencia de Urbanismo analiza actualmente cuál será la fórmula más adecuada para culminar la operación.

El solar forma parte del gran desarrollo de La Térmica, uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos de Málaga y llamado a transformar los antiguos terrenos industriales de este enclave en un nuevo barrio residencial y de servicios junto al mar.

La parcela dispone de calificación urbanística OA-2 y está destinada íntegramente a uso hotelero, una pieza considerada estratégica para completar la oferta de alojamiento prevista en este nuevo sector de expansión de la ciudad.