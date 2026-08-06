La Feria del Centro de Málaga se prepara para ocho días de música, verdiales y actividades para todos los públicos

Detalles de la nueva portada de la Feria del Centro de Málaga, con el edificio de La Equitativa al fondo. Ayuntamiento de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA La Feria de Málaga 2026 convertirá el Centro Histórico en un gran escenario festivo con música, folclore y actividades para todos los públicos. La calle Larios estrenará una nueva portada monumental de 16,30 metros, inspirada en símbolos malagueños como la Catedral, La Farola, los verdiales y las biznagas. Las plazas del centro acogerán actuaciones diarias de artistas locales y grupos de verdiales, y la Peña Juan Breva ofrecerá espectáculos flamencos entre el 15 y el 22 de agosto. La Feria Mágica cumple 30 años y ofrecerá talleres, teatro, música y un carrusel ecológico en la plaza de la Merced, junto a la tradicional cabalgata histórica y espectáculos de drones y fuegos artificiales.

La Feria de Málaga 2026 volverá a convertir el Centro Histórico en el gran escenario festivo de la ciudad con una programación repleta de música, folclore y actividades para todos los públicos.

Como principal novedad, la calle Larios estrenará una nueva portada monumental inspirada en algunos de los símbolos más representativos de Málaga, como la Catedral, La Farola, los verdiales y las biznagas.

El programa, presentado este jueves por la concejala de Fiestas, Teresa Porras, contempla actuaciones diarias hasta las 18.00 horas en distintos enclaves del centro, además de la tradicional Feria Mágica para el público infantil, que este año alcanza su 30 aniversario.

La nueva portada alcanza los 16,30 metros de altura y rinde homenaje a algunos de los principales iconos de la ciudad.

Su diseño incorpora las siluetas de la Catedral y La Farola, mientras que los laterales reproducen grandes abanicos con los colores verde y morado de la bandera de Málaga.

Presentación de la programación de actividades de la Feria del Centro de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

La decoración se completa con referencias a las cintas de verdiales y a las biznagas, reforzando el carácter tradicional de la Feria. Todo el entorno estará iluminado con 16.200 farolillos.

Verdiales, flamenco y música en las plazas

La programación musical volverá a extenderse por buena parte del Centro Histórico. Las plazas de la Constitución, Las Flores, del Obispo y San Pedro Alcántara acogerán actuaciones diarias de artistas locales entre las 13.00 y las 18.00 horas.

Además, la calle Larios contará con un escenario permanente dedicado al folclore malagueño, donde actuarán coros, grupos de baile y pandas de verdiales representativas de los tres estilos tradicionales de la provincia: Montes, Almogía y Comares.

El flamenco también volverá a tener un espacio destacado en la Peña Juan Breva, que ofrecerá diariamente espectáculos de cante, guitarra y baile entre el 15 y el 22 de agosto.

La Feria Mágica cumple 30 años

Uno de los grandes reclamos para las familias será la Feria Mágica, que celebra tres décadas de historia con una edición especial bajo el lema 'De la Tierra a la Luna'.

La plaza de la Merced reunirá del 16 al 22 de agosto talleres, teatro, títeres, magia, música, pasacalles y un carrusel ecológico, con la participación de más de una decena de compañías especializadas en ocio infantil.

La inauguración oficial llegará el viernes 14 de agosto con la tradicional Cabalgata Histórica, organizada por la Asociación Cultural Zegrí.

El desfile partirá a las 20.00 horas desde la plaza de la Merced y culminará con la entrega simbólica de las llaves de la ciudad frente a la Aduana.

La jornada concluirá en el puerto con el espectáculo de drones previsto para las 23.50 horas y el tradicional castillo piromusical de medianoche.

Al día siguiente, el sábado 15 de agosto, se celebrará la Romería a la Basílica de la Victoria. La actriz malagueña María Barranco será la abanderada de esta edición y encabezará el recorrido desde el Paseo del Parque hasta el Santuario de la patrona.