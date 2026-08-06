Detenido por atropellar de forma intencionada a un turista de 17 años tras una discusión en el Centro de Málaga

Imagen de la Plaza de la Merced de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 30 años por atropellar de forma intencionada a un turista de 17 años en el centro de Málaga tras una discusión. El joven atropellado sufrió graves lesiones en la pierna y tuvo que ser operado de urgencia en un hospital tras el incidente. El conductor, que huyó del lugar tras el atropello, está acusado de un delito de lesiones cometido con vehículo a motor. La investigación policial permitió identificar al presunto responsable gracias a la denuncia de la víctima y testimonios de testigos presenciales.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 30 años como presunto autor del atropello intencionado de un turista de 17 años ocurrido el pasado 15 de julio en el entorno de la plaza de la Merced, en pleno centro histórico de Málaga.

El joven resultó herido de gravedad tras ser arrollado por un vehículo y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por las fracturas sufridas en una pierna.

La investigación, desarrollada por agentes de la Comisaría de Distrito Centro, ha permitido identificar y arrestar al supuesto responsable, que abandonó el lugar tras los hechos y está acusado de un delito de lesiones con utilización de vehículo a motor.

Según la reconstrucción realizada por la Policía Nacional, víctima y agresor no se conocían previamente. Todo comenzó cuando el joven salía a pie de un restaurante y fue alcanzado por un turismo en un primer contacto que, en principio, no tuvo consecuencias de gravedad.

Ese incidente dio paso a una discusión entre ambos. De acuerdo con los testimonios recabados por los investigadores, el conductor realizó entonces una maniobra marcha atrás, orientó deliberadamente el vehículo hacia el adolescente y lo embistió.

Las ruedas del lateral izquierdo del coche pasaron por encima de una de las piernas del joven, que quedó gravemente herido mientras el conductor emprendía la huida.

Operado de urgencia

La víctima fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada a un centro hospitalario, donde tuvo que ser intervenida quirúrgicamente tras sufrir una fractura del peroné y otras lesiones en la pierna.

A partir de ese momento, la Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar tanto el vehículo implicado como a su conductor.

Las pesquisas fueron asumidas por agentes de la Comisaría de Distrito Centro, que recopilaron la denuncia del joven y las declaraciones de varios testigos presenciales.

Gracias a estas diligencias, los investigadores lograron identificar al presunto autor del atropello, un hombre de 30 años que finalmente ha sido detenido por su supuesta implicación en un delito de lesiones cometido mediante la utilización de un vehículo a motor.