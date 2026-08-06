La avalancha por la vivienda protegida en Málaga: más de 8.000 aspirantes para solo 377 pisos

Diseño de una de las promociones de VPO de Lagoom Living en el sector Universidad de Mñalaga. Lagoom Living

Las claves

Las claves Generado con IA Más de 8.000 personas han solicitado una de las 377 viviendas protegidas en alquiler en Málaga, superando ampliamente la oferta disponible. Las viviendas, promovidas por Lagoom Living y el Ayuntamiento, están ubicadas en el sector Universidad y cuentan con uno, dos o tres dormitorios, garaje, trastero y piscina. Los alquileres mensuales oscilan entre 446 y 624 euros, a los que se suman los gastos de comunidad, y el proyecto está financiado con fondos europeos Next Generation y aportaciones locales. La promoción forma parte de un plan para construir 1.006 viviendas protegidas en alquiler en la zona, con 530 impulsadas por Lagoom Living sobre suelo municipal.

La enorme demanda de vivienda protegida en Málaga vuelve a quedar patente. Un total de 8.067 personas han solicitado participar en el sorteo de las 377 viviendas protegidas en alquiler que Lagoom Living construye en el sector Universidad, una cifra que multiplica por más de 21 el número de inmuebles disponibles.

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), ha publicado este jueves la lista provisional de personas admitidas para participar en el sorteo de estas promociones, levantadas mediante una colaboración público-privada entre el Consistorio y la promotora Lagoom Living.

Las viviendas se distribuyen en dos promociones ubicadas en las parcelas R11 y R12 del sector Universidad y ofrecen pisos de uno, dos y tres dormitorios, todos ellos con garaje, trastero y piscina comunitaria. Las rentas mensuales oscilan entre 446 y 624 euros, a las que habrá que sumar los gastos de comunidad.

La promoción de la parcela R11, integrada por 175 viviendas, ha recibido 5.664 solicitudes admitidas, mientras que la promoción R12, con 202 viviendas, suma 6.870 admitidos. La diferencia se debe a que 4.467 personas se han inscrito en ambos sorteos, mientras que 1.197 solo optan a la R11 y 2.403 únicamente a la R12.

Tras el periodo de alegaciones, que comienza este viernes, el IMV publicará la lista definitiva de admitidos y anunciará la fecha del sorteo, que podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Málaga.

Una promoción financiada con fondos europeos

Las 377 viviendas forman parte del proyecto para construir 530 VPO en alquiler impulsado por Lagoom Living sobre cuatro parcelas municipales cedidas por el Ayuntamiento mediante un derecho de superficie durante 75 años y sin canon.

Esta actuación constituye la segunda fase del desarrollo residencial del sector Universidad, donde está prevista la construcción de 1.006 viviendas protegidas en alquiler. De ellas, el Ayuntamiento ya promueve 476 viviendas distribuidas en cinco promociones, tres actualmente en obras y dos ya finalizadas.

El proyecto cuenta con financiación procedente del convenio suscrito en 2022 entre el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España. En total, contempla una aportación de 26,5 millones de euros, de los que 25,6 millones proceden de los fondos europeos Next Generation, mientras que el Consistorio aporta el suelo, valorado en 13,6 millones de euros, y Lagoom Living financia la construcción con recursos propios y un préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por 59,3 millones de euros.

Así serán las promociones

La promoción de la parcela R11 contará con 175 viviendas, de las que 136 serán de dos dormitorios —siete adaptadas— y 39 de tres dormitorios. Los alquileres oscilarán entre 495 y 624 euros mensuales, más gastos de comunidad.

Por su parte, la promoción de la parcela R12 estará integrada por 202 viviendas, con 186 pisos de dos dormitorios —ocho adaptados— y 16 de un dormitorio, uno de ellos destinado a personas en situación de dependencia. En este caso, las rentas se situarán entre 446,28 y 511,55 euros mensuales, también con garaje y trastero incluidos.