Ni una sola multa en Málaga por despedidas de soltero casi tres años después de endurecer la ordenanza

Las claves

Las claves Generado con IA Casi tres años después de endurecer la ordenanza en Málaga para frenar excesos en despedidas de soltero, no se ha tramitado ninguna multa relacionada con estas celebraciones. La normativa no incluye una infracción específica para despedidas de soltero, sino que prohíbe conductas como transitar desnudo, en ropa interior o con accesorios sexuales en la vía pública. La única multa desde la reforma fue durante la Feria de Málaga, cuando una persona exhibió sus partes íntimas, y no estuvo vinculada a una despedida de soltero. El procedimiento policial exige advertir primero a los infractores y solo sancionar si no cesan su conducta, lo que podría explicar la ausencia de denuncias.

El endurecimiento de la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana de Málaga para frenar los excesos asociados a las despedidas de soltero sigue sin traducirse en sanciones.

Casi tres años después de que entrase en vigor la reforma impulsada por el Ayuntamiento, Gestrisam no ha tramitado ni un solo expediente sancionador relacionado con este tipo de celebraciones.

Así consta en la respuesta remitida por el gerente del organismo municipal de recaudación, José María Jaime Vázquez, a una pregunta formulada por el grupo municipal Con Málaga, interesándose por el balance de las sanciones impuestas desde la modificación de la ordenanza.

La respuesta mantiene el mismo escenario que ya apuntaba el Ayuntamiento en 2025: no existe ninguna denuncia tramitada por conductas vinculadas a despedidas de soltero, pese a que la reforma nació precisamente para combatir algunos de los comportamientos más llamativos que se habían popularizado en este tipo de celebraciones.

Una infracción que no existe como tal

Gestrisam recuerda que la ordenanza no contempla una infracción específica para las despedidas de soltero, por lo que no existe un registro de sanciones bajo esa denominación.

Lo que sí prohíbe, desde el 16 de noviembre de 2023, es transitar por la vía pública desnudo o únicamente en ropa interior, portar prendas o complementos que representen los genitales humanos o exhibir muñecos y otros elementos de carácter sexual, salvo autorización municipal para determinados espacios.

Sin embargo, la propia norma establece que los agentes de la Policía Local deben advertir previamente a los infractores y requerirles que cesen en su conducta. Solo en caso de incumplir ese requerimiento puede formularse una denuncia.

Precisamente ese procedimiento podría explicar, según reconoce Gestrisam, que no se haya recibido ninguna denuncia por estas conductas, incluso cuando puedan estar protagonizadas por grupos de despedidas de soltero.

Solo una multa desde el cambio de la norma

Desde la entrada en vigor de la modificación únicamente figura un expediente sancionador.

La sanción fue impuesta durante la Feria de Málaga a una persona que exhibió sus partes íntimas en el Real. El expediente se tramitó por importe de 251 euros, aunque el infractor abonó finalmente 125 euros al acogerse a la reducción por pronto pago.

La modificación de la ordenanza fue aprobada después de varios años de quejas vecinales por el comportamiento de algunos grupos de despedidas de soltero en el Centro histórico. La imagen de participantes disfrazados con penes gigantes, muñecos sexuales o prendas de contenido explícito se había convertido en una estampa habitual durante los fines de semana.