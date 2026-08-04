Un incendio en el arcén de la MA-20 provoca casi cinco kilómetros de retención en dirección Torremolinos

Las claves

Las claves Generado con IA Un incendio con tres focos activos afecta a la circulación en la MA-20, sentido Torremolinos, en Málaga. El fuego ha obligado a cortar el carril derecho y ha provocado casi cinco kilómetros de retenciones, desde el km 10,200 al 5,400. El incendio comenzó en una zona de arboleda y matorral entre la MA-20 y la MA-21, especialmente sensible a la propagación. Bomberos, Guardia Civil y policía local trabajan en la extinción y regulación del tráfico, mientras el humo es visible desde varios puntos de la ciudad.

Tres focos de incendio activos están afectando este mediodía a la circulación en la provincia de Málaga. Este fuego se localiza en el kilómetro 5 de la MA-20 en dirección a Torremolinos, donde el fuego ha obligado a cortar el carril derecho.

Según la DGT, la retención en sentido Torremolinos se extiende desde el punto kilométrico 10,200 hasta el 5,400, lo que supone casi cinco kilómetros de vehículos circulando con dificultad por la reducción de un carril.

El incendio se ha originado en la cuña de terreno que separa la MA-20 y la MA-21, una zona de arboleda y matorral bajo especialmente sensible a la propagación de las llamas en esta época del año.

En el lugar trabajan efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, bomberos y policía local, encargados tanto de las labores de extinción como de la regulación del tráfico en el tramo afectado.

El humo, visible desde diferentes puntos de la ciudad, ha provocado numerosas llamadas al 112, según han informado fuentes de emergencias, que han recibido el aviso sobre las 10.30 horas de la mañana.