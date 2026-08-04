Elisa Pérez de Siles, número dos en el Ayuntamiento de Málaga, anuncia por sorpresa que deja la política

Las claves

Las claves Generado con IA Elisa Pérez de Siles, número dos en el Ayuntamiento de Málaga y mano derecha del alcalde Francisco de la Torre, deja la política por motivos personales. La salida de Pérez de Siles, una de las figuras más reconocibles del consistorio, será oficial en el Pleno de septiembre, aunque seguirá en funciones hasta entonces. Juan Carlos Giardin, actual director del distrito Carretera de Cádiz, ocupará su acta de concejal tras su marcha. Pérez de Siles ha desempeñado cargos clave en el Ayuntamiento desde 2007 y su salida supone un importante movimiento interno en el equipo de gobierno del PP.

Movimiento político de impacto en el Ayuntamiento de Málaga. Elisa Pérez de Siles, la número dos del alcalde, Francisco de la Torre, deja la Casona del Parque y la política a pocos meses de las elecciones municipales de 2027.

Así lo han confirmado fuentes municipales. La mano derecha del regidor, que acumula una larga experiencia en el Ejecutivo local y que durante años sonó como posible sucesora de De la Torre, toma esta decisión por motivos personales y con la intención de emprender una nueva aventura profesional.

La previsión es que el adiós de la aún portavoz del equipo de gobierno del PP se oficialice en el Pleno de septiembre. Hasta ese momento seguirá desempeñando sus actuales funciones en el Ejecutivo local.

La marcha de Pérez de Siles genera un movimiento de piezas claro en el equipo de gobierno. Queda por determinar quién es la persona elegida por De la Torre para sustituirla al frente de la Portavocía. Lo que sí es seguro es que será Juan Carlos Giardin, actual director del distrito de Carretera de Cádiz, quien ocupará su acta de concejal.

Con su salida, se marcha uno de los rostros más reconocibles del Ayuntamiento, que ha venido desempeñando tareas en la esfera municipal desde hace más de una década.

Un periplo que arrancó allá por el año 2007, cuando fue nombrada directora de distrito de Campanillas. Desde ese momento, ha pasado como concejala por áreas como Juventud y Deportes, Comercio, Contratación, y de distrito como Campanillas y Bailén-Miraflores.

El crecimiento de su figura, en sus orígenes muy vinculada al entonces presidente del PP, Elías Bendodo, ha sido más que evidente en los últimos mandatos municipales.

Al aumento en las áreas de responsabilidad que ha gestionado de manera directa, con Comercio como gran ejemplo, hay que sumar la decisión de De la Torre y de la dirección del PP de designarla número 2 en la candidatura de las municipales de 2023. Este hecho ha permitido que desde el inicio del mandato haya actuado como portavoz del Ejecutivo local.

Con su salida, el alcalde pierde a una de las dirigentes con mayor experiencia del Ejecutivo local y el Partido Popular afronta uno de los cambios internos más significativos desde el comienzo del actual mandato municipal.