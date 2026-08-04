Carmen Casero tomará el relevo de Pérez de Siles como nueva portavoz en el Ayuntamiento de Málaga

Carmen Casero, concejala de Urbanismo, durante la rueda de prensa de este lunes. Ayuntamiento de Málaga

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Las claves Generado con IA Carmen Casero, actual concejala de Urbanismo, será la nueva portavoz y primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Málaga tras la marcha de Elisa Pérez de Siles. El relevo de Casero se formalizará en un Pleno previsto para el próximo mes de septiembre. Juan Carlos Giardin ocupará la vacante de concejal tras la salida de Pérez de Siles, asumiendo el distrito de Carretera de Cádiz y las áreas de Comercio y Vía Pública. Casero ha manifestado asumir el nuevo reto con responsabilidad y ha agradecido la confianza del alcalde y la presidenta del PP.

El sorprendente adiós de Elisa Pérez de Siles como número dos del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga trae consigo un significativo movimiento de piezas en la estructura municipal.

El ajuste de mayor calado afecta a Carmen Casero, la actual concejala de Urbanismo, una labor a la que pasará a sumar la Portavocía del equipo de gobierno. será también primera teniente de alcalde.

El pase del testigo se formalizará en un Pleno previsto para el próximo mes de septiembre.

"Tengo sentimientos encontrados", ha confesado emocionada Casero, quien ha hablado de Pérez de Siles como una “compañera magnífica y amiga desde hace un montón de años”.

La concejal de Urbanismo dice asumir el reto "con gran responsabilidad". "Espero estar, al menos, estar a la altura de Elisa", ha añadido. Y ha agradecido la confianza al alcalde, Francisco de la Torre, y a la presidenta del PP, Patricia Navarro.

No será el único cambio. La marcha de Pérez de Siles deja una vacante que será ocupada por Juan Carlos Giardin, número 18 en la candidatura del PP en las municipales de 2023.

El hasta ahora director del distrito de Carretera de Cádiz asumirá la Concejalía de este distrito, así como las responsabilidades en Comercio y Vía Pública.