Carlos Ariza releva a López Cerezo al frente del Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga

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Las claves Generado con IA Carlos Ariza Rivas ha sido nombrado nuevo director gerente del Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga. Ariza es ingeniero Técnico Industrial y de Organización Industrial por la Universidad de Málaga y trabaja en el IMV desde 2002. Ha desempeñado puestos clave como jefe del Servicio de Rehabilitación Urbana y jefe de Mantenimiento del Servicio de Gestión del Patrimonio Inmobiliario en Alquiler. El cargo implica una retribución anual de 90.000 euros brutos y el acuerdo será efectivo tras su toma de posesión.

La vacante dejada en el Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga por el reciente nombramiento de José María López Cerezo como nuevo secretario general de Vivienda de la Junta de Andalucía tiene ya sustituto.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este martes el nombramiento de Carlos Ariza Rivas como titular del máximo órgano de dirección de la Gerencia de la Agencia Pública Administrativa Local Instituto Municipal de la Vivienda, la Rehabilitación y Regeneración Urbana con el carácter de órgano directivo.

Ariza Rivas es ingeniero Técnico Industrial e ingeniero de Organización Industrial por la Universidad de Málaga.

Cuenta con una dilatada experiencia en el IMV donde presta sus servicios desde el año 2002, como personal laboral, y ha desempeñado distintas responsabilidades vinculadas a la gestión del patrimonio municipal, la rehabilitación edificatoria y la regeneración urbana.

Cabe destacar, entre ellas, la jefatura del Servicio de Rehabilitación Urbana, desde el año 2018 hasta la fecha, realizando la dirección, coordinación y gestión de la rehabilitación de áreas degradadas, de regeneración urbana, de edificios públicos y de las convocatorias de subvenciones a la rehabilitación, así como la gestión de las actuaciones municipales de rehabilitación y regeneración urbana en la ciudad.

Asimismo, entre 2013 y 2018 desempeñó la jefatura de la Sección de Mantenimiento del Servicio de Gestión del Patrimonio Inmobiliario en Alquiler, coordinando la conservación y mantenimiento del parque municipal de viviendas.

La retribución anual íntegra prevista se ha determinado en 90.000 euros brutos. El acuerdo surtirá efectos a partir de la toma de posesión del mismo.

Asimismo, se ha aceptado la renuncia de López Cerezo y se ha acordado su cese como titular de la citada dirección-gerencia, con efectos desde el 31 de julio de 2026.