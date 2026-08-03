7.339 casas en Campanillas, 134 millones y el reto de 'domar' el río: arranca el mayor desarrollo residencial de Málaga

Carmen Casero, concejala de Urbanismo, durante la rueda de prensa de este lunes. Ayuntamiento de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga inicia la tramitación urbanística para construir 7.339 viviendas en la Vega de Campanillas, de las que 4.140 serán protegidas. El desarrollo urbanístico transformará más de un millón de metros cuadrados, incluyendo grandes zonas verdes, un bulevar comercial y una plaza central con equipamientos. La inversión prevista para las obras de urbanización asciende a 134,3 millones de euros, que incluye conexiones viarias y mejoras de infraestructuras. El principal reto del proyecto es resolver la inundabilidad del río Campanillas, para lo que se plantea un convenio con la Junta de Andalucía y obras de encauzamiento.

Málaga abre el camino a convertir la Vega de Campanillas en uno de los mayores barrios de nueva creación de la ciudad.

El Ayuntamiento ha anunciado este lunes la aprobación este martes del inicio de la tramitación urbanística de un ámbito en el que se prevé la construcción de 7.339 viviendas, de las que 4.140 serán protegidas, dentro de una actuación que transformará más de un millón de metros cuadrados al norte del distrito.

La Junta de Gobierno Local someterá a información pública la delimitación de una Actuación de Transformación Urbanística de Nueva Urbanización (ATU-UN) que permitirá desarrollar de forma conjunta los sectores Vega Los Martínez y Vega San Ginés, además del vial estructurante previsto en la zona. El objetivo es agilizar la planificación mediante un único Plan Parcial de Ordenación y reducir los plazos necesarios para ejecutar las obras de urbanización y, posteriormente, comenzar la construcción de las viviendas.

La actuación afectará a una superficie de 1.075.432 metros cuadrados, a la que se suman otros 58.800 metros cuadrados correspondientes al sistema general viario.

La propuesta mantiene una de las mayores reservas de vivienda protegida previstas en la ciudad. El futuro desarrollo destinará entre el 55% y el 65% del total de las viviendas a este régimen, lo que supone 4.140 viviendas protegidas de las 7.339 contempladas en el ámbito.

El nuevo barrio se ha concebido siguiendo el modelo de ecobarrio y ciudad de proximidad, con una estructura viaria jerarquizada, corredores verdes, grandes espacios libres y equipamientos distribuidos para crear un núcleo urbano con servicios a corta distancia.

La ordenación combinará manzanas cerradas, con posibilidad de implantar actividad comercial en las plantas bajas, y edificios de mayor altura en el borde sur del ámbito, junto a las grandes infraestructuras viarias e hidráulicas.

Un gran parque, un bulevar comercial y una plaza central

El diseño reserva una amplia red de zonas verdes conectadas entre sí mediante corredores ambientales. Entre ellas destaca la prolongación del parque lineal existente, un gran parque periurbano y un bulevar comercial que atravesará todo el desarrollo para conectar el actual núcleo de Campanillas con una gran plaza central.

Ese espacio concentrará parte de la actividad del nuevo barrio, ya que albergará un edificio destinado a equipamiento administrativo y otras parcelas para usos dotacionales y comerciales.

El desarrollo deberá asumir unas obras de urbanización valoradas en 134,3 millones de euros, una cifra que incluye tanto las actuaciones interiores como las conexiones con las infraestructuras generales.

Entre ellas figuran la ejecución del vial SG-CA.6, la conexión con la carretera A-7054, la duplicación de capacidad de esta vía entre la A-7076 y la autovía A-357, así como la mejora de la conexión con la propia A-7076.

El gran reto sigue siendo el río Campanillas

La propuesta reconoce que el desarrollo está condicionado por la necesidad de resolver los problemas de inundabilidad del río Campanillas.

Los estudios técnicos concluyen que las actuaciones necesarias para proteger tanto los nuevos suelos como el tramo urbano superan el ámbito de actuación de la iniciativa privada, por lo que el Ayuntamiento plantea la firma de un convenio con la Junta de Andalucía para ejecutar las obras relacionadas con el encauzamiento del río y otras infraestructuras de carácter supramunicipal.

Tras su aprobación y exposición pública, el documento establece que el Plan Parcial de Ordenación deberá aprobarse inicialmente en un plazo máximo de dos años, paso imprescindible para iniciar la urbanización de uno de los mayores desarrollos residenciales previstos en Málaga y que está llamado a incorporar más de 7.300 viviendas al parque inmobiliario de la ciudad.