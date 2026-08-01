El Metro de Málaga roza los 10 millones de viajeros en el primer semestre de 2026: casi 55.000 usuarios a diario

Las claves

Las claves Generado con IA El Metro de Málaga transportó cerca de 10 millones de viajeros en el primer semestre de 2026, un crecimiento del 3% respecto al año anterior. El uso de títulos multimodales del Consorcio de Transportes Metropolitano representa ahora el 43% de las validaciones, superando al título monedero del Metro de Málaga. Las modalidades digitales de pago, como la validación con tarjeta bancaria o móvil, han duplicado su cuota y ya suponen el 5% del total. Durante la Semana Santa de 2026, el Metro alcanzó un récord histórico con 719.853 viajeros y ofreció 68 horas de servicio ininterrumpido.

El Metro de Málaga cerró el primer semestre de 2026 con cerca de diez millones de viajeros transportados. Esto quiere decir que a diario entre enero y julio utilizaron este medio de transporte casi 55.000 personas.

El suburbano registró 9.953.379 pasajeros entre el 1 de enero y el 30 de junio, 279.042 más que en el mismo periodo del año pasado, dato que equivale a un crecimiento de cerca del 3%.

Esto supone que el promedio del semestre es de casi 55.000 viajes diarios, 1.550 más cada día. Al mes, el suburbano alcanzó un promedio de más de 1,6 millones de viajes al mes, según ha informado la Junta de Andalucía en un comunicado.

Modalidades de pago

El análisis porcentual de los títulos utilizados muestra una evolución significativa en la forma en que los viajeros acceden al servicio.

Así el título multimodal del Consorcio de Transportes Metropolitano ha pasado a ser el título más empleado en el suburbano, al representar el 43% de las validaciones, tres puntos porcentuales más.

Mientras, el peso del título monedero de Metro de Málaga reduce su peso específico a un 36%.

También destaca el avance del título monedero del Consorcio de Transportes bonificado, que incluye el título joven de transporte y título para familias numerosas, que pasa del 12%.

Por su parte, las modalidades vinculadas al pago y la gestión digital, como el título ocasional EMV (validación directa con tarjeta bancaria o teléfono móvil), MásMetro (descuentos progresivos sobre soporte físico) y Postpago ABT (descuentos progresivos con el soporte EMV, de validación directa), elevan conjuntamente su cuota al 5%.

Estas opciones prácticamente duplican su peso en un año, lo que refleja una creciente diversificación de los canales usados para acceder al servicio y la progresiva implantación de nuevas soluciones de pago.

Incremento de la demanda en Semana Santa

El incremento de la demanda registrado entre enero y junio permite a Metro de Málaga cerrar la primera mitad de 2026 por encima del resultado del ejercicio anterior.

La evolución se produce, además, en un contexto de progresiva diversificación de los medios de pago y de consolidación del transporte público en periodos de gran movilidad, como la Semana Santa.

En el caso concreto de Semana Santa, el Metro de Málaga transportó 719.853 viajeros, el dato histórico más alto registrado por el servicio en esta celebración.

La cifra supera ligeramente el resultado obtenido en 2025 y confirma la importancia del suburbano para facilitar el acceso al centro de la ciudad durante las jornadas de mayor concentración de desplazamientos.

El dispositivo especial de Semana Santa incluyó 68 horas de servicio ininterrumpido y ampliaciones horarias en otras jornadas.