El Metro de Málaga mira al futuro 12 años después: de conquistar el Centro a preparar su llegada al Hospital Civil

Imagen del Metro de Málaga en el trazado en superficie de la Universidad. S. S.

Las claves

Las claves Generado con IA El Metro de Málaga celebra 12 años con casi 110 millones de viajeros acumulados y una gran transformación tras su llegada al Centro en 2023. En 2025, el Metro alcanzó un récord histórico de demanda con 19,2 millones de usuarios, consolidándose como alternativa al vehículo privado. La próxima ampliación llevará el Metro hasta el Hospital Virgen de la Esperanza, con obras en tres subtramos y la previsión de llegar antes de 2030. La Junta de Andalucía estudia nuevas extensiones hacia zonas estratégicas como el PTA, la zona Este y Ciudad Jardín para futuras ampliaciones.

El Metro de Málaga cumple doce años de vida convertido en una infraestructura muy diferente a la que echó a andar aquel 30 de julio de 2014.

La red que comenzó su servicio hace más de una década lo hizo lejos todavía del escenario con el que fue concebida: un sistema capaz de conectar los grandes polos de actividad de la capital y convertirse en una alternativa real para los desplazamientos diarios.

Aquel primer viaje inauguró una red todavía incompleta. Los trenes solo circulaban entre el entorno del Martín Carpena y el intercambiador de Renfe, además de la conexión con Teatinos. El gran salto hacia el Centro de la ciudad seguía pendiente por el retraso acumulado en las obras de prolongación por Callejones del Perchel y la Alameda Principal.

La fotografía actual poco tiene que ver con aquella puesta en servicio inicial. En estos doce años, el Metro de Málaga se aproxima ya a los 110 millones de viajeros acumulados, una cifra que refleja la consolidación de un sistema que vivió su mayor transformación con la llegada al Centro en 2023.

La llegada al Centro cambió el Metro

El verdadero punto de inflexión de la historia reciente del Metro malagueño llegó en marzo y abril de 2023, cuando entraron en funcionamiento las estaciones de Guadalmedina y Atarazanas. La conexión con el corazón de la ciudad modificó de forma sustancial el uso de la infraestructura.

Hasta entonces, el Metro había permitido conectar barrios y zonas universitarias, pero su trazado no alcanzaba todavía uno de los grandes objetivos del proyecto: penetrar en el Centro urbano y convertirse en una alternativa competitiva frente al vehículo privado.

Interior de una de las estaciones del Metro de Málaga. EEM

La apertura de este tramo cambió esa realidad. La red ganó usuarios, incorporó nuevos perfiles de viajeros y pasó a formar parte de los desplazamientos cotidianos de miles de malagueños que hasta entonces no tenían el suburbano como opción habitual.

2025 marca el récord histórico de viajeros

El mejor reflejo de esta nueva etapa llegó en 2025. El Metro de Málaga cerró el año con su máximo histórico de demanda al alcanzar los 19,2 millones de viajeros, un crecimiento del 5,29% respecto a 2024.

En los primeros meses de 2026, el crecimiento se ha moderado respecto a los ejercicios anteriores. La explicación está en la propia evolución natural del sistema: una vez superado el fuerte incremento provocado por la apertura del tramo central, el Metro entra en una fase de consolidación en la que la demanda se estabiliza sobre los nuevos niveles alcanzados.

Con el Centro ya incorporado al mapa del Metro, la próxima gran ampliación tiene como destino la zona norte de la ciudad. El objetivo es prolongar la red hasta las inmediaciones del futuro Hospital Virgen de la Esperanza.

La actuación contempla una extensión de 1,8 kilómetros y se ha dividido en tres subtramos:

Guadalmedina-Hilera, actualmente en ejecución.

Hilera-Eugenio Gross, también en obras.

Eugenio Gross-Blas de Lezo, pendiente de inicio.

Este último subtramo ya cuenta con adjudicación y contrato formalizado. La obra ha sido encomendada a Sando por un importe de 48.245.959,41 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 36 meses para la fase de infraestructura y superestructura.

La actuación pendiente tiene una longitud aproximada de 510 metros y permitirá completar el conjunto de tajos de esta ampliación, cuya puesta en marcha está prevista que arranque de forma inminente.

Pese a los avances, el calendario obliga a mirar a medio plazo. Con los plazos actuales, la llegada efectiva del Metro al Hospital Civil no parece probable antes de 2030.

El futuro del Metro: más allá del Civil

La ampliación hacia el Hospital Virgen de la Esperanza no será necesariamente el último crecimiento de la red. La Junta de Andalucía mantiene abierta la planificación de futuras extensiones y está pendiente de conocer las conclusiones de un estudio que permitirá definir cuáles son los corredores con mayor potencial.

Imágenes del nuevo Hospital Virgen de la Esperanza y de la línea de Metro al entorno del Civil. Junta de Andalucía

El contrato para elaborar ese análisis fue formalizado a mediados de 2025 con la unión formada por Typsa y ARCS, con un plazo de ejecución de 17 meses. Sus conclusiones servirán para que la Administración autonómica determine si impulsa nuevas ampliaciones y cuáles deben ser prioritarias.

Entre los escenarios que se analizan figuran posibles conexiones hacia zonas estratégicas de Málaga como el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), la zona Este o Ciudad Jardín, además de otros ámbitos susceptibles de mejorar su conexión mediante transporte ferroviario.

El estudio será una pieza clave para decidir la siguiente generación del Metro malagueño: no solo completar los proyectos ya comprometidos, sino definir hasta dónde puede crecer una red llamada a tener un papel cada vez más relevante en una ciudad que continúa aumentando su población y sus necesidades de movilidad.