Horas de tensión en Málaga: detenido tras atrincherarse en una azotea al ser denunciado por violencia de género

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre de 51 años se atrincheró durante casi cuatro horas en la azotea de un edificio en Málaga tras una denuncia por violencia de género. El despliegue policial comenzó cuando una mujer de 44 años alertó de una agresión en la calle Séneca, en el barrio de La Trinidad. Durante la intervención, el hombre amenazó con precipitarse desde la cubierta mientras los agentes intentaban negociar su entrega. La situación terminó sin daños personales y el hombre fue detenido como presunto autor de violencia de género y atentado a la autoridad.

Un amplio dispositivo policial mantuvo en vilo durante cerca de cuatro horas a los vecinos de la calle Séneca, en el barrio de La Trinidad, en Málaga capital, después de que un hombre de 51 años se atrincherara en la azotea de un edificio tras una presunta agresión por violencia de género.

La intervención comenzó sobre las 20.30 horas, cuando una mujer de 44 años llamó para denunciar que estaba siendo agredida. Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas policiales que, al llegar, encontraron al presunto agresor en el inmueble.

Según las primeras informaciones, el hombre subió entonces a la azotea del edificio y comenzó un episodio de resistencia que obligó a desplegar un amplio operativo.

Durante varias horas, los agentes trataron de convencerle para que depusiera su actitud, mientras el hombre amenazaba con precipitarse desde la cubierta del edificio.

La negociación se prolongó hasta aproximadamente las 00.30 horas, momento en el que los agentes lograron controlar la situación y proceder a su detención sin que se produjeran daños personales durante el desenlace del operativo.

El hombre fue arrestado como presunto autor de un delito de violencia de género y otro de atentado a la autoridad, quedando a disposición de la autoridad judicial.