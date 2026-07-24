Málaga activa la cuenta atrás para la transformación de El Bulto: luz verde a la torre de 23 plantas de Zaha Hadid

Infografía de las propuestas para transformar los terrenos de El Bulto, en Málaga. Zaha Hadid

Las claves

Las claves Generado con IA Sierra Blanca Estates ha sido elegida oficialmente para liderar la transformación de los terrenos de El Bulto en Málaga. El proyecto incluye una torre de 23 plantas diseñada por Zaha Hadid, que albergará 153 viviendas de lujo y 80 viviendas de protección oficial. La intervención afecta a 47.000 m² junto a la futura marina de San Andrés, e implica la creación de una gran manzana dotacional y el traslado de la sede de Cottolengo. El desarrollo se ejecutará en dos fases, con un plazo global de 25 meses y un estricto régimen de penalizaciones por retrasos.

Casi un mes después de que EL ESPAÑOL de Málaga adelantara que Sierra Blanca Estates le ganaba la batalla a Urbania y Guamar en el extraordinario proyecto de transformación de los terrenos de El Bulto, la decisión queda ratificada de manera oficial.

En concreto, es este viernes 24 de julio cuando el Consejo de Administración de Urbanismo va a acordar la adjudicación de la figura del agente urbanizador en favor de la promotora marbellí, históricamente vinculada al residencial de lujo.

De acuerdo con el expediente oficial, el consejo adoptará este acuerdo tras rechazar la propuesta formalizada por Urbania y Guamar, que, según la mesa responsable de analizar las ofertas, incurrió en varias irregularidades.

Con este paso, Sierra Blanca Estates tiene el camino despejado para avanzar en la hoja de ruta trazada desde hace meses, que incluye la construcción sobre el sector Ferrocarril del Puerto de una gran torre de hasta 23 plantas diseñada por el prestigioso estudio Zaha Hadid.

El Bulto 6.png Zaha Hadid

Un edificio en vertical que dará cabida a 153 viviendas de lujo y que focaliza buena parte del protagonismo de la innovadora propuesta urbanística que se plantea sobre el sector Ferrocarril del Puerto.

La operación afecta a una extensión de unos 47.000 metros cuadrados, estratégicamente localizados junto a la futura marina de San Andrés y el Auditorio.

Partiendo del acta de análisis de la mesa, Euro Andalucía Events, vinculada a Sierra Blanca Estates, acredita disponibilidad de 1.755 metros cuadrados mediante convenio con el Obispado y mantiene una valoración de terrenos y cargas de urbanización sensiblemente más ajustadas al presupuesto estimado (por ejemplo, cargas de urbanización: 6.481.306,14 €; valoración de terrenos 2.650,56 €/UA).

Detalles de la propuesta

A la torre de Zaha Hadid hay que sumar dos bloques de planta baja más nueve alturas en las que estarán recogidas las 80 viviendas de protección oficial (VPO) contempladas.

Al tiempo, la actual sede de Cottolengo será trasladada a una nueva construcción. Con la nueva ordenación se da forma a una gran manzana dotacional interior de 21.055 metros cuadrados, donde el Ayuntamiento dispondría de dos parcelas.

Entre las afectaciones más claras está el desmantelamiento del campo de fútbol situado junto al colegio, que daría paso a un aparcamiento soterrado con plazas de uso público y privado. Sobre el mismo se realizaría un nuevo campo de fútbol.

Infografía de las propuestas para transformar los terrenos de El Bulto, en Málaga. Zaha Hadid

En cuanto al plazo de ejecución, lo fija en 25 meses, frente a los 34 meses de la UTE excluida; además su propuesta se ajusta a las determinaciones de la Alternativa Técnica seleccionada.

Desbloqueado el procedimiento, la entidad adjudicataria tendrá que cumplir una serie de etapas, con la advertencia de que, en caso contrario, será penalizada económicamente.

Así queda recogido en el borrador de la propuesta de convenio publicado por Urbanismo, en el que se detallan con precisión los tiempos necesarios para poner en marcha esta extraordinaria operación.

Calendario

El acuerdo, que establece un sistema de actuación por cooperación mediante gestión indirecta, pone el foco en la rapidez y la disciplina temporal, con el Agente Urbanizador asumiendo la responsabilidad del cumplimiento de cada etapa bajo la vigilancia municipal.

El desarrollo se divide en dos grandes fases, cada una con sus propios hitos y plazos máximos, susceptibles de ser mejorados por el Agente Urbanizador en su Proposición Jurídico-Económica.

El Bulto 2.png Zaha Hadid

Fase administrativa previa

Esta etapa es fundamental para la definición y aprobación de todos los instrumentos urbanísticos que darán forma al proyecto. Los plazos máximos para el Agente Urbanizador son:

Tres meses desde la firma del convenio: Presentación del documento ambiental estratégico y el Avance del Plan de Reforma Interior (PRI).

Tres meses desde la emisión del informe ambiental estratégico favorable: Presentación del Plan de Reforma Interior (PRI) definitivo.

Seis meses tras la aprobación inicial del PRI: Presentación del proyecto de urbanización del ámbito y del proyecto ordinario de obras de urbanización exteriores.

Un mes desde la aprobación definitiva del PRI: Presentación del proyecto de reparcelación.

Fase de ejecución material

Una vez superada la fase de diseño y aprobación, el convenio marca el ritmo para la materialización física de las obras de urbanización:

Tres meses desde la aprobación definitiva del proyecto de urbanización y del pliego de condiciones: El Agente Urbanizador deberá iniciar el procedimiento de selección del contratista ejecutor de las obras de urbanización.

Un mes desde la contratación de las obras de urbanización: Deberá producirse el inicio efectivo de las obras de urbanización, acreditado mediante acta de replanteo.

Tres meses siguientes a la recepción de las obras: El Agente Urbanizador presentará la documentación para la aprobación de la cuenta de liquidación definitiva del proyecto de reparcelación.

Duración de las obras: El plazo será el que conste en el proyecto de urbanización, si bien se contempla la posibilidad de una prórroga expresa por causas excepcionales y justificadas.

Compromisos posteriores y consecuencias del retraso

El cronograma no termina con la urbanización. El Agente Urbanizador tendrá un plazo máximo de dos años desde la recepción de las obras para solicitar licencia de edificación de los solares resultantes que le sean adjudicados.

Además, las obras ejecutadas estarán sujetas a un plazo de garantía no inferior a un año desde su recepción municipal.

La devolución de la garantía definitiva del Agente Urbanizador está condicionada a la finalización de este plazo de garantía y a la aprobación de la cuenta de liquidación definitiva de la reparcelación.

La rigurosidad de estos plazos se ve respaldada por un régimen de penalizaciones. El incumplimiento por parte del Agente Urbanizador de cualquier plazo máximo, tanto en la fase administrativa como en la de ejecución, podrá acarrear una penalidad diaria de 0,2 euros por cada 1.000 euros de las cargas de urbanización fijas asumidas.

Si las penalidades no se abonan o superan el importe de la garantía definitiva (equivalente al 7% del total de las cargas fijas de urbanización, IVA excluido), la Administración podrá optar por la resolución de la adjudicación de la concesión y la incautación de dicha garantía, que no será devuelta en caso de incumplimiento.

Por su parte, la Gerencia de Urbanismo se compromete a ejercer un papel activo de dirección, inspección y control, agilizando al máximo la tramitación de los instrumentos y expedientes administrativos necesarios para el desarrollo del proyecto.