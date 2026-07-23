Málaga cierra al baño dos playas en El Palo y Pedregalejo: bandera roja por contaminación del agua

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha cerrado temporalmente al baño dos playas en El Palo y Pedregalejo. La decisión se debe a la detección de niveles elevados de la bacteria E. coli en los controles de calidad del agua. La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía recomendó medidas preventivas tras analizar muestras en los puntos 'Acacias' y 'Casa Pedro'. Se ha izado la bandera roja en ambas playas para advertir a los bañistas sobre la prohibición de acceder al agua.

El Ayuntamiento de Málaga ha decretado el cierre temporal al baño de dos playas del distrito Este, en la zona de El Palo y Pedregalejo, después de que los últimos controles de calidad del agua detectaran niveles por encima de los límites permitidos por la normativa sanitaria vigente, según han confirmado fuentes consultadas.

Esta medida se ha tomado tras recibir una comunicación de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en la que se recomienda la aplicación de medidas preventivas al detectarse en las muestras tomadas la presencia de la bacteria E. coli, concretamente en el entorno de los puntos de muestreo denominados 'Acacias' y 'Casa Pedro', respectivamente.

Este tipo de controles se efectúan de manera periódica durante la temporada de baño, y que el cierre se activa de forma automática cuando los parámetros superan los umbrales establecidos.

Las muestras constatan una concentración puntual del parámetro de Escherichia coli (E. coli) superior respecto a los niveles óptimos regulados por el Real Decreto 1341/07 de gestión de la calidad de las aguas de baño.

Los servicios municipales han procedido a izar la bandera roja en ambos puntos de la costa para advertir a los bañistas de la prohibición de acceder al agua.