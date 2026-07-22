El McDonald's del paseo marítimo de la zona oeste de Málaga abrirá el 30 de julio

Las claves

Las claves Generado con IA El nuevo McDonald's del paseo marítimo oeste de Málaga abrirá el 30 de julio en los bajos del número 55 de la calle Pacífico, cerca de la Diputación. El restaurante ocupará un local de 370 metros cuadrados más terraza, con capacidad para 93 personas y contará con una ventana McExpress para recogida de pedidos. El horario será de 09:00 a 02:00, con una plantilla de entre 40 y 50 trabajadores y refuerza la oferta de comida rápida en una zona residencial en expansión. Con esta apertura y el próximo local en la calle Mármoles, McDonald's superará la decena de establecimientos en Málaga capital.

El nuevo McDonald's del litoral oeste de Málaga capital ya tiene fecha oficial de apertura. El establecimiento levantará la persiana el próximo 30 de julio en los bajos comerciales del número 55 de la calle Pacífico, muy cerca de la sede de la Diputación de Málaga.

La cadena llega así a tiempo para la campaña de verano, el objetivo que se manejaba desde que se conoció el proyecto y que situaba la apertura en agosto como fecha de tope.

El proyecto, adelantado por EL ESPAÑOL de Málaga el pasado mes de noviembre, unifica en un único restaurante los locales que ocupaban hasta ahora la pizzería Bellavista y el antiguo asador colindante. En la operación, que combina compraventa y arrendamiento, ha participado la consultora inmobiliaria Eurobienes.

El restaurante tiene unos 370 metros cuadrados más terraza, con 364,84 metros construidos y 286,14 metros útiles. El local se reparte entre una zona de restaurante de más de 130 metros y un salón de 110,91 metros con aforo para 93 personas, además de cocina, almacenes y espacios para el personal.

El inmueble ocupa la planta baja de un edificio residencial de ocho alturas y cuenta con tres fachadas, dos de ellas retranqueadas. Esa configuración facilita la integración del restaurante con la acera y con el entorno del paseo marítimo.

Uno de los elementos más llamativos será una ventana exterior McExpress conectada directamente con la cocina, desde la que se podrán recoger pedidos todo el día.

Los clientes podrán realizar sus encargos mediante timbre y recibirlos sin necesidad de entrar al local, lo que refuerza la apuesta por la comida para llevar y el reparto a domicilio en una zona de creciente densidad residencial que hasta ahora solo contaba con el McDonald's del Carrefour Los Patios.

El restaurante abrirá al público de 09.00 a 02.00 horas, con un funcionamiento estimado de 5.950 horas al año repartidas en 350 días. La actividad generará una plantilla de entre 40 y 50 trabajadores, con una media diaria de 10 empleados entre cocina, atención en sala y reparto.

Con este local en Pacífico 55 y el proyecto que la cadena impulsa en la calle Mármoles, en el barrio de La Trinidad, McDonald's superará la decena de establecimientos en Málaga capital. El desembarco en el litoral oeste confirma el atractivo comercial de un frente marítimo en plena expansión residencial, donde ya operan otras cadenas de comida rápida como Burger King o KFC en el mismo paseo marítimo.