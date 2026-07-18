Declarado un incendio forestal en el paraje El Atabal de Málaga capital: el segundo este sábado en la provincia

Las claves

Las claves Generado con IA Declarado un incendio forestal en el paraje El Atabal de Málaga capital a las 20:45 horas del sábado. El operativo Infoca ha desplegado un vehículo pesado, una autobomba y diez efectivos para extinguir el fuego por tierra. No se han reportado viviendas amenazadas ni personas evacuadas en El Atabal. La provincia también ha registrado incendios en Antequera, ya extinguido, y en Árchez, donde 162 personas fueron desalojadas y la situación evoluciona favorablemente.

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, trabaja desde la tarde-noche de este sábado en la extinción de un incendio forestal declarado en el paraje conocido como El Atabal, en Málaga capital.

El fuego se ha originado a las 20.45 horas, según ha informado el propio dispositivo a través de sus redes sociales.

Para sofocar las llamas, el operativo ha desplegado hasta la zona un vehículo pesado, una autobomba y diez efectivos que trabajan por tierra.

🗓️ 18/07/2026. 🕗 20.45 h.



🔴 DECLARADO | Incendio en #Málaga

📌 #IFMálaga, en paraje “Atabal”.



MEDIOS:

🚁 1 pesado

👩🚒 10 efectivos por tierra

🚒 1 autobomba pic.twitter.com/cNLrOlVXfs — EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) July 18, 2026

Por el momento no han trascendido las causas del incendio ni la superficie afectada, y no consta que haya viviendas amenazadas ni personas evacuadas.

El paraje de El Atabal se encuentra en la zona norte de la capital, en el entorno del distrito Puerto de la Torre, un área periurbana en la que el monte convive con núcleos residenciales, lo que obliga a los efectivos a extremar la vigilancia ante cualquier conato en época estival.

Segundo fuego del día: Antequera, ya extinguido

El de El Atabal no es el único incendio que ha registrado la provincia este sábado. El Infoca ha trabajado también durante la tarde en un fuego declarado a las 16.50 horas en el paraje La Dehesilla, en el término municipal de Antequera, que ha quedado controlado hacia las 18.30 horas y extinguido pasadas las 21.00, trasunas labores de remate y liquidación en las que han participado diez efectivos por tierra y una autobomba.

La provincia, pendiente aún del fuego de Árchez

Los dos incendios de este sábado llegan, además, con la provincia todavía pendiente del fuego de Árchez, en plena Axarquía. Declarado este viernes sobre las 12.40 horas, cuando el 112 Andalucía recibió más de una treintena de llamadas alertando de las llamas en una zona de pasto escarpada junto al punto limpio del municipio, el incendio no quedó estabilizado hasta las 23.40 horas, casi once horas después.

Este sábado, 65 efectivos por tierra, cinco autobombas, una unidad móvil de meteorología y la unidad médica del dispositivo continúan trabajando sobre el terreno para darlo por controlado.

En sus horas más críticas, el fuego obligó a desalojar preventivamente a 162 personas de viviendas diseminadas en los términos municipales de Árchez, Canillas de Albaida y Cómpeta, municipio este último que llegó a estar confinado por orden de las autoridades.

La gravedad de la situación llevó al consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, a elevar a las 14.52 horas el Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía a fase de emergencia, en situación operativa 1, mientras la A-7206, que une Cómpeta con la N-340 por Algarrobo, permanecía cortada en ambos sentidos.

La evolución favorable del fuego ha permitido este sábado rebajar el plan a fase de preemergencia (nivel 0) y el regreso a casa de la práctica totalidad de los desalojados, incluidos los vecinos de El Atajo y Las Zorreras. "Podemos decir que el incendio ya no presenta actividad", ha subrayado la delegada del Gobierno, Patricia Navarro, que ha precisado no obstante que las labores del Infoca se centran en un área que todavía "puede entrañar algún riesgo".

Esta información se ampliará con la evolución del incendio de El Atabal.