Un cortijo en ruinas volverá a la vida en los Montes de Málaga: así será el nuevo proyecto de turismo rural en Cerro Molina

Imagen de archivo de Los Montes de Málaga. Diputación de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Un antiguo cortijo en ruinas de los Montes de Málaga será rehabilitado como alojamiento rural, manteniendo su arquitectura tradicional. El proyecto, promovido por Valenciana de Promociones Urbanísticas 2000 SL, solo contempla la recuperación del cortijo existente sin nuevas edificaciones. La iniciativa incluye actividades complementarias como rutas por el entorno natural, actividades agrícolas y cinegéticas, y experiencias vinculadas al paisaje. La rehabilitación incorpora medidas ambientales como depuración y reutilización de aguas, recogida de pluviales y soluciones energéticas sostenibles.

Málaga avanza en la recuperación de un antiguo cortijo en el paraje natural de Los Montes para transformarlo en un alojamiento de turismo rural.

Con este objetivo, la Comisión de Urbanismo que se celebra este lunes, primero, y el Pleno municipal, después, aprobarán de manera definitiva del Proyecto de Actuación promovido por Valenciana de Promociones Urbanísticas 2000 SL, que permitirá rehabilitar una edificación tradicional situada en el paraje conocido como Cerro Molina, en la zona oriental de los Montes.

La actuación afecta a una finca de 155.804 metros cuadrados de superficie clasificada como suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial y urbanística, dentro de la denominada Zona de Protección Territorial Montes de Málaga y en terrenos con pendientes superiores al 30%.

La propuesta no contempla la construcción de un nuevo complejo turístico, sino la recuperación de un cortijo existente actualmente en estado de ruina para darle un nuevo uso como establecimiento de alojamiento rural y actividades complementarias vinculadas al medio natural.

Imagen del cortijo sobre el que se plantea el proyecto rural. EEM

El expediente, iniciado en 2023, llega ahora a su fase definitiva después de completar todos los trámites administrativos, incluida la información pública, los informes técnicos municipales y el pronunciamiento favorable de la Junta de Andalucía.

Elemento central del proyecto

Según el informe técnico municipal, el valor principal de la actuación reside en la recuperación de una construcción tradicional de los Montes que mantiene parte de sus elementos originales.

Urbanismo considera que la intervención contribuye a la conservación y puesta en valor del patrimonio rural, uno de los argumentos que justifican el interés público y social necesario para autorizar un uso turístico extraordinario en suelo rústico.

El proyecto plantea una rehabilitación respetuosa con la edificación existente, con una arquitectura adaptada a la pendiente del terreno y evitando grandes movimientos de tierra.

El futuro establecimiento incorporará alojamiento y actividades complementarias como excursiones y rutas por el entorno natural, actividades agrícolas y cinegéticas, rutas ciclistas y experiencias vinculadas al paisaje.

El Ayuntamiento destaca que la ubicación responde a la propia naturaleza del turismo rural, que requiere un entorno alejado de los núcleos urbanos, y que la existencia previa del cortijo facilita su integración paisajística.

Sin nuevas edificaciones dispersas

La autorización queda condicionada a una serie de obligaciones para el promotor. Entre ellas figura la vinculación registral de toda la finca al uso autorizado, de forma que el terreno no pueda ser objeto de futuras parcelaciones o segregaciones destinadas a otros usos.

Además, deberá abonar una prestación compensatoria equivalente al 10% del presupuesto de ejecución material de las obras, excluidos maquinaria y equipos, y solicitar la licencia urbanística definitiva en el plazo máximo de un año desde la aprobación del Proyecto de Actuación.

El proyecto también incorpora medidas ambientales como:

Instalación de sistemas de depuración de aguas residuales para permitir su reutilización en el riego.

Posibilidad de incorporar sistemas de recogida de aguas pluviales.

Soluciones energéticas mediante aerotermia y posibles instalaciones solares.

Medidas de integración paisajística.

La actuación deberá superar además los procedimientos ambientales que correspondan antes de su ejecución.

La Comisión de Urbanismo elevará ahora la propuesta al Pleno, competente para aprobar definitivamente este tipo de actuaciones extraordinarias en suelo rústico.

Una vez aprobado, el acuerdo deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y en el portal web municipal.

El promotor dispondrá entonces de un año para solicitar la licencia urbanística conforme al proyecto aprobado. Si la actividad dejara de desarrollarse durante más de cinco años consecutivos, la autorización podría perder su vigencia y el Ayuntamiento podría exigir la restitución de los terrenos a su estado original.