Málaga prepara la gran reorganización del polígono Guadalhorce para acabar con sus problemas de tráfico

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha licitado un contrato para elaborar un estudio integral de movilidad en el polígono industrial Guadalhorce. El análisis incluirá diagnóstico de problemas de tráfico, maniobrabilidad de vehículos pesados y una propuesta de soluciones con calendario y costes. El estudio abarcará el estado de aparcamientos, movilidad peatonal, conexiones de transporte público y viabilidad de carriles bici. Se analizarán accesos y futuras conexiones estratégicas, como nuevas entradas desde carreteras principales y una posible conexión con el sector Sánchez Blanca.

El Ayuntamiento de Málaga da el primer paso para abordar una de las asignaturas pendientes de la movilidad en la ciudad: la reorganización integral del polígono industrial Guadalhorce.

Y con este objetivo, la Gerencia de Urbanismo acaba de sacar a licitación un contrato de asistencia técnica para elaborar un estudio que diagnostique los principales problemas de circulación y defina un plan de actuaciones destinado a mejorar el funcionamiento de la mayor área industrial de la capital.

El contrato, con un presupuesto de 61.144,45 euros (50.532,6 euros sin IVA) y un plazo de ejecución de seis meses, permanecerá abierto a la presentación de ofertas hasta el próximo 31 de julio.

Más allá del análisis de la situación actual, el trabajo deberá proponer soluciones concretas, establecer un calendario para su ejecución, estimar su coste e identificar las actuaciones prioritarias para mejorar la movilidad en este importante enclave empresarial.

Mapa con la localización del polígono Guadalhorce. Ayuntamiento de Málaga

Un diagnóstico completo

El plan municipal va mucho más allá de un simple estudio de tráfico. El adjudicatario tendrá que realizar un análisis exhaustivo del funcionamiento de todo el polígono, tanto en sus accesos como en la circulación interior, con el objetivo de detectar los principales cuellos de botella y plantear alternativas de mejora.

Para ello se elaborará un modelo de tráfico que incluirá aforos, matrices origen-destino, simulaciones de circulación y previsiones de crecimiento futuro, permitiendo evaluar cómo respondería la red viaria ante distintas propuestas de reorganización.

Además, contempla un estudio específico de la maniobrabilidad de los vehículos pesados en los puntos más conflictivos para garantizar una circulación más eficiente del transporte de mercancías.

Aparcamiento, peatones, bicicletas y transporte público

La revisión será integral. El Ayuntamiento quiere analizar también la oferta y demanda de aparcamientos, identificar los puntos donde actualmente se producen estacionamientos irregulares y plantear una nueva ordenación que regularice la situación.

El estudio abarcará la movilidad peatonal, con un reconocimiento detallado del estado de las aceras y de los itinerarios utilizados por trabajadores y visitantes, así como propuestas para mejorar la accesibilidad dentro del polígono.

También se examinará la oferta de transporte público —incluyendo las líneas de la EMT, los autobuses metropolitanos, Cercanías, Metro, taxis y VTC— con el objetivo de mejorar la conexión de esta zona industrial con el resto de la ciudad.

En paralelo, se evaluará la viabilidad de los carriles bici previstos en el Plan Director de la Bicicleta de Málaga o, en su caso, se plantearán recorridos alternativos que mantengan su funcionalidad.

Nuevos accesos y conexiones estratégicas

Uno de los apartados más relevantes del pliego se centra en el análisis de futuras actuaciones viarias que llevan años sobre la mesa y que podrían transformar la accesibilidad al polígono.

Entre ellas figura el estudio de los accesos desde las carreteras MA-20, MA-21 y MA-22, así como la posible prolongación de la calle Joaquín Vargas hasta la avenida de Ortega y Gasset y su relación con la A-7 y la A-357.

Asimismo, el documento incorpora el análisis de una futura conexión norte-sur entre el sector Sánchez Blanca —donde se desarrolla Distrito Zeta— y el polígono Guadalhorce mediante un paso a distinto nivel sobre la red ferroviaria, una actuación llamada a mejorar la comunicación entre ambas zonas.

El Ayuntamiento exige un reconocimiento detallado de toda la infraestructura existente. El adjudicatario deberá recorrer el polígono calle por calle para inventariar el estado de la señalización, las aceras, los aparcamientos, la circulación y otros elementos relacionados con la movilidad.

El estudio incluirá trabajos de campo, entrevistas con las asociaciones empresariales de los polígonos y reuniones con distintas administraciones y organismos implicados, entre ellos la Policía Local, la EMT, el Consorcio de Transporte Metropolitano, Renfe Cercanías y las Administraciones responsables de las principales carreteras del entorno.