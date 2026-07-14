Robots submarinos revisarán una de las infraestructuras más importantes del Puerto de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Robots submarinos revisarán el dique de Levante y los muelles 4 y 5 del Puerto de Málaga para comprobar su estado tras recientes obras de refuerzo. La inspección, adjudicada por 14.636,14 euros, empleará tecnología avanzada como batimetría multihaz, ROV y sensores LIDAR para crear modelos digitales precisos. El análisis abarcará tanto la cara interior como exterior del dique, la banqueta de cimentación, el fondo marino y los muelles, zonas estratégicas para la actividad portuaria. La campaña permitirá comparar el estado actual de las infraestructuras con el previo a las obras de refuerzo, facilitando el mantenimiento preventivo y el control estructural.

La Autoridad Portuaria de Málaga ha adjudicado a la empresa Ingenio Desde el Aire, S.L. el contrato para llevar a cabo una inspección submarina de alta precisión del dique de Levante y de los muelles 4 y 5 del recinto portuario, una actuación destinada a comprobar el estado de estas infraestructuras tras las recientes obras de refuerzo estructural.

El contrato ha sido adjudicado por 14.636,14 euros (IVA incluido) y contempla un plazo de ejecución de un mes, durante el cual la empresa realizará un exhaustivo análisis de las estructuras sumergidas mediante tecnología de última generación.

La actuación tiene como objetivo verificar el comportamiento del dique de Levante tras las fases I y II del refuerzo del espaldón, ejecutadas entre 2023 y 2025, así como detectar posibles desplazamientos, deformaciones o cualquier otra alteración en los elementos estructurales.

Para ello se emplearán sistemas de batimetría multihaz de alta resolución, vehículos submarinos operados a distancia (ROV) y sensores LIDAR para la parte emergida de la infraestructura. La información obtenida permitirá elaborar un modelo digital tridimensional continuo del dique, los muelles y el fondo marino con un elevado nivel de detalle.

La inspección abarcará tanto la cara interior como la exterior del dique de Levante, incluida la banqueta de cimentación y el entorno del fondo marino, además de los muelles 4 y 5, una zona que la Autoridad Portuaria considera estratégica ante la previsión de un aumento de la actividad logística y la posible incorporación de nuevas líneas marítimas de mercancías.

Vista de las zonas de actuación. Puerto de Málaga

Asimismo, se realizará una inspección visual subacuática mediante cámaras de alta definición y equipos ROV para documentar el estado de los cajones del dique, la banqueta y los distintos elementos estructurales de los muelles.

Una vez finalizados los trabajos de campo, la empresa procesará toda la información recopilada para generar modelos digitales del terreno y comparar el estado actual de la infraestructura con el registrado antes de las obras de refuerzo. Este análisis permitirá detectar posibles patologías o variaciones en la estructura y evaluar su evolución.

La Autoridad Portuaria recuerda que ya se realizó una inspección similar en 2021, antes del inicio de las actuaciones de refuerzo. La nueva campaña servirá para actualizar la información técnica de una de las principales infraestructuras de abrigo del Puerto de Málaga y reforzar las labores de mantenimiento preventivo y control estructural.