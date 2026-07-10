La pizzería Trastevere cierra en La Malagueta después de 48 años: "Nada es para siempre"

Las claves

Las claves Generado con IA La pizzería Trastevere, ubicada en La Malagueta, cerrará definitivamente el domingo 12 de julio tras 48 años de actividad. El propietario, Ettore Sttechini, ha gestionado el restaurante durante 35 años, los últimos 20 en solitario, y toma la decisión por motivos de salud y bienestar personal. El local abrió en 1978 y ha recibido a cuatro generaciones de clientes; en sus últimos días, muchos habituales se han despedido del restaurante. Sttechini ha agradecido especialmente a su equipo, con empleados que llevan décadas a su lado, así como a su familia por el apoyo recibido en los últimos años.

La mítica pizzería Trastevere echa el cierre. El restaurante italiano de Avenida Cánovas del Castillo, en la zona de La Malagueta, pondrá punto final a 48 años de historia el próximo domingo 12 de julio.

Su propietario, Ettore Sttechini, ha comunicado la decisión a través de un mensaje cargado de emoción en redes sociales. "Hoy es uno de los días más duros de mi vida", ha escrito.

Sttechini ha llevado el timón del negocio durante 35 años, los últimos 20 en solitario. Según ha explicado, la decisión responde a motivos de salud y bienestar personal.

"El problema del personal ha matado mi libertad", ha señalado el empresario. Ha añadido que, cuanto mejor le van las cosas al negocio, más difícil resulta gestionarlo.

Un negocio con cuatro generaciones de clientes

La primera pizzería Trastevere abrió sus puertas el 28 de febrero de 1978 en la calle Sebastián Souvirón. En 1981 se trasladó a su ubicación actual, en Avenida Cánovas del Castillo, número 10.

El local fue el proyecto con el que el padre de Ettore Sttechini cumplió su sueño. Su hijo asegura haber entrado por primera vez en el restaurante con 4 años, y lo cierra ahora con 53.

Por sus mesas han pasado cuatro generaciones de malagueños. El propietario ha relatado que, en los últimos días, numerosos clientes han acudido a despedirse del local, como la familia del mítico Migueli, exjugador del Málaga.

Sttechini ha dedicado palabras de agradecimiento a su equipo. Ha destacado especialmente a Salvador, jefe de cocina, con casi 35 años en la casa, a Javier Cobos, jefe pizzero, con casi 30, y a Fátima Zhora, que lleva 20 años en el negocio.

También ha agradecido el apoyo de su mujer y de sus hijos, que según ha contado le han ayudado los fines de semana y festivos durante los últimos 2 años.

La pizzería Trastevere permanecerá abierta hasta el domingo 12 de julio, día en que cerrará sus puertas de forma definitiva.