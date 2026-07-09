El nuevo mapa de valores del Puerto de Málaga: la parcela de la torre rompe el techo y Muelle Heredia se dispara un 150%

Otras áreas como Muelle Uno y la Dársena de San Andrés también aumentan su valor, mientras que la Marina de Megayates baja un 7,72%.

Muelle Heredia experimenta la mayor revalorización, subiendo un 150,95% y alcanzando 521,34 €/m², debido al proyecto de oficinas premium.

La parcela destinada al futuro Hotel del Puerto se convierte en la más cara del recinto, con una tasación de 553,21 €/m².

El Puerto de Málaga actualiza el valor de sus terrenos, sustituyendo los precios vigentes desde 2012 por una nueva tabla que prioriza zonas comerciales, hoteleras y logísticas.

El Puerto de Málaga avanza de manera acelerada en una de las reformas económicas más importantes de su suelo en la última década.

Tras el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración el pasado 24 de junio de 2026, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el anuncio por el que se somete a información pública la nueva propuesta de valoración de los terrenos y la lámina de agua del recinto.

Este trámite tumba de manera definitiva el anterior procedimiento, que llevaba congelado desde julio de 2022, e inicia el reloj para una actualización de precios que sustituirá a los valores vigentes desde 2012.

La propuesta definitiva dibuja una reestructuración radical en la cotización interna de los espacios públicos portuarios.

Lejos de un incremento lineal, el nuevo plano de precios premia las zonas de desarrollo comercial, hotelero y de servicios logísticos, mientras reajusta a la baja algunos espacios técnicos o náuticos.

Top del suelo portuario

De acuerdo con los datos oficiales de la propuesta aprobada, la reclasificación de las subáreas fija un selecto grupo de zonas premium que superan la barrera de los 350 euros por metro cuadrado.

El mapa del valor del suelo en el Puerto queda ordenado de la siguiente manera:

Puesto Zona Portuaria (Subárea) Valor Propuesto Variación vs 2012 1º Hotel del Puerto (I-D) 553,21 €/m² Nueva creación 2º Muelle Heredia (IV-B) 521,34 €/m² +150,95% 3º Muelle Uno (II-A2) 443,94 €/m² +45,03% 4º Dársena de Guadiaro (interior) (II-B2) 439,38 €/m² +59,12% 5º Muelle Nº 3 (zona comercial/servicios) (III-A) 408,02 €/m² -12,84% 6º San Andrés (Futura Marina - suelo C) (VIII-C) 387,02 €/m² Nueva creación 7º Marina de Megayates (II-A1) 361,60 €/m² -7,72%

Las claves del nuevo tablero

La mayor novedad del mapa es la segregación de la Subárea I-D, destinada a albergar el proyecto del Hotel del Puerto en el Dique de Levante. Este espacio entra directamente en la estadística oficial como el suelo más caro de todo el recinto, con una tasación de 553,21 €/m².

Infografías del diseño de la Torre Chipperfield en el puerto de Málaga. EEM

Pero si hay un espacio que altera las reglas del juego, ese es Muelle Heredia (Subárea IV-B), donde desde hace años se contempla el desarrollo de un gran complejo de oficinas premium.

Protagoniza un incremento del 150,95%, pasando de los 207,75 €/m² de 2012 a los 521,34 €/m² actuales.

Otro de los espacios que sufre un crecimiento considerable es Muelle Uno. Los terrenos ocupados por el centro comercial (II-A2) se revalorizan un 45,03%, escalando hasta los 443,94 €/m². Una variación que se dejará notar en las tasas de ocupación que actualmente asumen los promotores del proyecto.

Por el contrario, en este mismo ámbito, llama la atención la caída de los valores del espacio reservado para la Marina de Megayates (II-A1). En concreto, experimenta una corrección a la baja del -7,72%, descendiendo de 391,84 €/m² a 361,60 €/m².

San Andrés emerge

El documento técnico revela también cómo la futura ordenación del sector oeste gana peso económico. La zona de la Dársena de San Andrés (Área VIII), que en 2012 apenas figuraba con una subárea desarrollada, se desglosa ahora para dar cobijo a la futura Marina Deportiva, introduciendo nuevos suelos cotizados a 306,63 €/m² (VIII-B) y 387,02 €/m² (VIII-C).

En un plano mucho más estable se mueven los espacios logísticos. El suelo de la terminal de contenedores operada por Noatum (VII-A) sube un 27,85% hasta los 139,60 €/m². Por su parte, la concesión urbana del histórico Real Club Mediterráneo (I-UC) se revaloriza un 12,47%, situando su metro cuadrado en 224,78 euros.

El anuncio del BOE abre un plazo de veinte días hábiles para que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente y formular alegaciones. Una vez concluido este periodo, y previo informe de la Dirección de la Autoridad Portuaria sobre las reclamaciones presentadas, la propuesta corregida será remitida a Puertos del Estado.

Este organismo tramitará los informes preceptivos previos a la aprobación definitiva por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, momento en el que el nuevo plano de precios entrará oficialmente en vigor.