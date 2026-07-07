Los terrenos del Astoria-Victoria ya tienen futuro: Málaga los cede a Fundación Unicaja durante 75 años

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha concedido a Fundación Unicaja el solar de los antiguos cines Astoria-Victoria durante 75 años para instalar su sede y un gran centro cultural. El futuro edificio, valorado en más de 17 millones de euros, estará en el centro histórico y será diseñado por un estudio internacional, buscando convertirse en un nuevo icono urbano. El complejo acogerá exposiciones, conciertos, actividades educativas y sociales, y su programación será complementaria a otros espacios de la fundación en la ciudad. El proyecto permitirá conservar y poner en valor los restos arqueológicos del solar y pone fin a años de incertidumbre sobre el destino de este emblemático espacio.

El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado la concesión demanial durante 75 años de la parcela municipal localizada junto a la plaza de la Merced donde se ubicaban los antiguos cines Astoria-Victoria a Fundación Unicaja.

Así lo ha aprobado la Junta de Gobierno Local este martes, que ha explicado en un comunicado que la entidad prevé construir e instalar la sede de su fundación para el desarrollo de su programa cultural, en el que se incluyen conciertos, exposiciones y actividades sociales, culturales y educativas.

En este sentido, Fundación Unicaja ha señalado que esto es un "paso decisivo para hacer realidad el que será, por su magnitud y contenidos, uno de los proyectos arquitectónicos y urbanos más relevantes y transformadores de la ciudad de los próximos años".

Además, han señalado que esta concesión permitirá a la entidad construir en este emblemático enclave su sede principal, concebida como un gran espacio abierto a la ciudadanía para el desarrollo de una intensa actividad cultural, educativa y social.

El suelo sobre el que se construirá el centro cultural está valorado en 17.560.692,40 euros, tiene 1.298,70 metros cuadrados de superficie y 6.340 metros cuadrados de techo máximo edificable y su calificación es de servicio de interés público comercial.

El edificio estará ubicado en pleno corazón del centro histórico, junto al complejo monumental de la Alcazaba-Teatro Romano y en plena plaza de la Merced.

Este será diseñado por un estudio de arquitectura de reconocido prestigio internacional y aspira a convertirse en un nuevo icono urbano, tanto por la singularidad de su arquitectura como por el papel que desempeñará en la vida cultural y social de Málaga.

El canon anual será de 411.083,58 euros, calculado en base a los criterios de valoración que establece la normativa urbanística estatal y al valor de tasación de la parcela, que se ha fijado en 10.424.862,00 euros (obtenido al aplicar la edificabilidad asignada –6.340 m2– y el valor de repercusión aplicable al uso de la parcela –1.644,30 euros/m2t del uso de equipamiento social cultural).

El nuevo complejo permitirá ampliar la capacidad de actuación de la Fundación con un equipamiento concebido para acoger exposiciones, conciertos, conferencias, actividades educativas, encuentros, programas sociales y otras iniciativas dirigidas a todos los públicos, consolidándose como un nuevo punto de encuentro ciudadano y un espacio de referencia perfectamente integrado en el entorno y en el desarrollo urbanístico del centro histórico de Málaga.

Su programación de actividades será complementaria a la que la Fundación mantendrá en sus otros espacios de la capital malagueña: el Centro Fundación Unicaja de la plaza del Obispo, la Sala Fundación Unicaja María Cristina y el Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares de Málaga.

Esta concesión, según el Consistorio, se enmarca en el protocolo de intenciones suscrito el pasado mes de febrero entre el Consistorio y la Fundación Bancaria Unicaja, en el que el Ayuntamiento se comprometió al inicio del expediente de esta concesión demanial que permitirá a Fundación Unicaja instalar su sede en este espacio y desarrollar su actividad cultural, considerada de interés público municipal.

De igual forma, Fundación Unicaja ha incidido en que con esta actuación también se pone fin a una de las grandes asignaturas pendientes del urbanismo malagueño.

El solar del antiguo Astoria-Victoria, uno de los emplazamientos más simbólicos del centro histórico, contará por fin con un proyecto estable, de largo recorrido y de enorme trascendencia para Málaga después de años de incertidumbre sobre su futuro.

Además, permitiráconservar en las mejores condiciones de mantenimiento y visibilidad los restos arqueológicos hallados tras la demolición de los cines.